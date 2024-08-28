Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf şubelerinin kura ile yapılacağını daha önce duyurmuştu. Bu süreçte, okulların açılmasına kısa bir süre kala milyonlarca veli ve öğrenci, sınıf belirleme kura sonuçları merakla bekliyor. 1. ve 5. sınıf şube belirleme kurası sonrası öğrencilerin hangi şubelerde eğitim göreceği netleşecek ve e Okul üzerinden veliler sınıf bilgilerini sorgulayabilecekler. Peki 1. ve 5. sınıf belirleme kurası ne zaman yapılacak? MEB sınıf belirleme kura sonuçları ne zaman açıklanacak, sınıflar ne zaman belli olacak? Sınıf değişikliği nasıl yapılır?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf şubelerinin kura ile belirleneceğini açıklamıştı. Bu süreç, milyonlarca veliyi yakından ilgilendiriyor. 1. ve 5. sınıf şube belirleme sonuçları, kura çekiminin ardından açıklanacak ve e-Okul üzerinden sorgulanabilecek. Sınıf belirleme kurası sonrasında dahi sınıf değişikliği yapmak mümkün olabilir. Peki, MEB 1. ve 5. sınıf şube belirleme kurası ne zaman yapılacak, sınıflar ne zaman belli olacak?
Sınıf Belirleme Kura Çekimi ve Sonuçların Açıklanma Tarihi
MEB, 1. ve 5. sınıf şubelerinin belirlenmesi için yapılacak kura çekimi tarihi belirlendi. İlkokul 1. sınıf şubeleri ile sınıf öğretmenlerinin ve ortaokul 5. sınıf şubelerinin belirlenmesine yönelik kura çekimi, 28-30 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
e-Okul Sınıf Belirleme Kura Sonuçları ve İsim Listesi Sorgulama
Sınıf belirleme kura sonuçları MEB e-Okul sistemi üzerinden sorgulanabilecek. Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından veliler, e-Okul sistemine giriş yaparak çocuklarının hangi şubede yer aldığını öğrenebilecekler. e-Okul sınıf belirleme kura sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı, sonuçların açıklandığı gün yoğun ilgi görecek.
Veliler ve öğrenciler için önemli olan bu süreci yakından takip ederek, MEB'in son dakika açıklamalarını ve e-Okul sistemindeki güncellemeleri kontrol etmekte fayda var. Sınıf belirleme sonuçlarının açıklanacağı tarih yaklaştıkça, daha fazla bilgi için MEB'in resmi internet sitesi ve e-Okul sistemini takip edebilirsiniz.
SINIF BELİRLEME KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Sınıf değişikliği nasıl yapılır?
Sınıf belirleme kura sonuçları sonrası, bazı veliler sınıf değişikliği talep edebilir. Ancak, sınıf değiştirme işlemi, genellikle okulların belirlediği kriterlere göre yapılmaktadır. Sınıf değişikliği talebinde bulunmak isteyen veliler, öncelikle okul yönetimine başvurmalı ve dilekçe ile taleplerini iletmelidir. Okul yönetimi, sınıf değişikliği taleplerini değerlendirirken, öğrenci sayısı, ders programı uyumu gibi faktörleri göz önünde bulundurur. Her talep onaylanmasa da, geçerli sebepler sunulduğunda sınıf değişikliği mümkün olabilir.
Valiliklere gönderilen yazıda, Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 11. maddesinde "İlkokula kaydı yapılan öğrencilerin şubeleri ve öğretmenleri kura yöntemi ile e-Okul sistemi üzerinden Bakanlıkça belirlenir. İlkokulda şube değişikliği, velinin yazılı talebi üzerine rehberlik servisinin hazırlayacağı gerekçeli görüş raporu alınarak okul yönetimince o ders yılı içinde bir defaya mahsus olmak üzere yapılabilir." ve "Ortaokul ve imam hatip ortaokuluna kaydı yapılan öğrencilerin şubeleri, kura yöntemi ile e-Okul sistemi üzerinden Bakanlıkça belirlenir. Bu okullarda şube değişikliği, velinin yazılı talebi üzerine rehberlik servisinin hazırlayacağı gerekçeli görüş raporu alınarak okul yönetimince o ders yılı içinde bir defaya mahsus olmak üzere yapılabilir." hükümlerinin yer aldığı hatırlatıldı.