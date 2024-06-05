3 Haziran 2024 tarihi itibarıyla, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından il dışı isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları açıldı. 7 Haziran 2024 tarihine kadar devam edecek olan iller arası tayin başvuruları, MEBBİS üzerinden elektronik olarak yapılacak. Peki MEB 2024 il dışı yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB'in il dışı atama ve ihtiyaç listesi yayımlandı mı? İşte, o detaylar.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024 yılı için il dışı isteğe bağlı yer değiştirme tayin başvurularını 3 Haziran 2024 tarihinde almaya başladı. Öğretmenlerin merakla beklediği bu süreç, çeşitli nedenlerle görev yerlerini değiştirmek isteyen eğitimciler için büyük bir fırsat sunuyor. Peki MEB il dışı isteğe bağlı yer değiştirme tayinler ne zamana kadar yapılacak? MEB il dışı tayin başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB il dışı yer değiştirme atama ve ihtiyaç listesi yayımlandı mı? İşte detaylar.
MEB il dışı isteğe bağlı yer değiştirme tayin başvuruları ne zaman bitecek?
MEB il dışı tayin başvurusu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek. MEB tarafından belirlenen takvime göre, başvuru süreci 7 Haziran 2024 tarihine kadar devam edecek. Başvuru yapmak isteyen öğretmenlerin, MEBBİS üzerinden giriş yaparak ilgili formu doldurmaları gerekiyor.
İller arası yer değiştirmede kaç tercih yapılacak?
İller arası yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenler, aynı ya da farklı illerden en çok 40 eğitim kurumunu tercih edebilecek.
Bu kapsamda başvuracak öğretmenlere, 41’inci seçenek olarak ise bir il tercih etme hakkı verilecek. Ancak 40 eğitim kurumu tercihi tamamlanmadan 41’inci seçenek işaretlenemeyecek.
Bunlardan 41’inci seçeneği işaretleyenler yalnızca tercih ettiği ildeki boş kalan kontenjanlara hizmet puanı üstünlüğü esasına göre bilgisayar kurasıyla atanacak.
Başvuru yapacak öğretmenlerin dikkat etmeleri gereken önemli hususlar arasında, başvuru formunun eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurulması, tercih sıralamasının dikkatlice yapılması ve MEB tarafından belirlenen başvuru koşullarına uygun olunması yer alıyor. Aksi takdirde, başvuruların geçersiz sayılabileceği ve mağduriyet yaşanabileceği belirtiliyor.
MEB il dışı tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?
İl dışı tayin başvurularının sonuçları, 11 Haziran 2024 tarihinde açıklanacak. Başvuru sonuçlarına, MEB'in resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek.
Yer değiştirme işlemleri ise sonuçların açıklanmasının ardından hızla başlatılacak ve öğretmenler yeni görev yerlerinde 2024-2025 eğitim-öğretim yılına başlayacaklar.
İL DIŞI TAYİN İHTİYAÇ LİSTESİ (KONTENJAN) 2024
İsteğe bağlı tayin ihtiyaç kontenjanları, her il için ayrı ayrı il müdürlükleri tarafından resmi internet sitesinde açıklanıyor. İlgili müdürlüklerin duyurularını takip ederek il dışı tayin ihtiyaç listelerini inceleyebilirsiniz.
SINAVIN YAPILACAĞI İLLER:
1. Ağrı
2. Ardahan
3. Bitlis
4. Hakkâri
5. Iğdır
6. İstanbul
7. Kars
8. Muş
9. Siirt
10. Şırnak
11. Şanlıurfa
12. Van
ÖĞRETMENLERİN 2024 YILI İLLER ARASI İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU ŞARTLARI
1. Adaylığı kaldırılmış olmak,
2. 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,
3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ek 4’üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1’inci ve 2’nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,
4. Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken 7433 sayılı Kanun kapsamında öğretmen kadrosuna atananlar bakımından bu bölümün 1’inci ve 2’nci maddesine ek olarak 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla sözleşmeli ve kadrolu toplam 4 yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak şartları aranacaktır. Başvurular, mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır. Bu şekilde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.