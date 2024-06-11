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Öğretmen il dışı atama sonuçları 2024: Heyecanla beklenen iller arası yer değiştirme tayin sonucu ekranı için gözler MEBBİS'te

08:53 - 11/06/2024 Salı
Güncelleme: 08:53 - 11/06/2024 Salı
Yeni Şafak
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MEB il dışı (iller arası) isteğe bağlı yer değiştirme tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?

İller arası yer değiştirme tayin sonuçları, il dışı isteğe bağlı atama başvurusu yapan öğretmenler tarafından merak konusu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 3-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen il dışı yer değiştirme başvuruları tamamlandı. Heyecanla beklenen atama sonuçları MEB tarafından açıklanacak. Peki MEB 2024 il dışı yer değiştirme tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB iller arası yer değiştirme sonuç sorgulama ekranı.

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024 yılı için il dışı isteğe bağlı yer değiştirme tayin başvurularını 3 Haziran 2024 tarihinde almaya başlamıştı. Öğretmenlerin merakla beklediği bu süreç, çeşitli nedenlerle görev yerlerini değiştirmek isteyen eğitimciler için büyük bir fırsat sunuyor. Peki Öğretmen tayin sonuçları açıklandı mı? MEB  il dışı yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar.

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MEB il dışı isteğe bağlı yer değiştirme tayin başvuruları bitti mi?

MEB il dışı tayin başvurusu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden 3-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirildi. Başvuru yapmak isteyen öğretmenler, MEBBİS üzerinden giriş yaparak ilgili formunu doldurdu.

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İller arası yer değiştirmede kaç tercih yapılacak?

İller arası yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenler, aynı ya da farklı illerden en çok 40 eğitim kurumunu tercih etmekte.

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Bu kapsamda başvuracak öğretmenlere, 41’inci seçenek olarak ise bir il tercih etme hakkı verildi. Ancak 40 eğitim kurumu tercihi tamamlanmadan 41’inci seçenek işaretlenmedi.

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Bunlardan 41’inci seçeneği işaretleyenler yalnızca tercih ettiği ildeki boş kalan kontenjanlara hizmet puanı üstünlüğü esasına göre bilgisayar kurasıyla atanacak.

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Başvuru yapacak öğretmenlerin dikkat etmeleri gereken önemli hususlar arasında, başvuru formunun eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurulması, tercih sıralamasının dikkatlice yapılması ve MEB tarafından belirlenen başvuru koşullarına uygun olunması yer alıyor. Aksi takdirde, başvuruların geçersiz sayılabileceği ve mağduriyet yaşanabileceği belirtiliyor.

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MEB il dışı tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024 MEB İl dışı tayin sonuçları, 11 Haziran 2024 tarihinde açıklanacak. İller arası öğretmen yer değiştirme başvuru sonuçlarına, MEB'in resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek.

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Yer değiştirme işlemleri ise sonuçların açıklanmasının ardından hızla başlatılacak ve öğretmenler yeni görev yerlerinde 2024-2025 eğitim-öğretim yılına başlayacaklar.

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İL DIŞI TAYİN İHTİYAÇ LİSTESİ (KONTENJAN) 2024

İsteğe bağlı tayin ihtiyaç kontenjanları, her il için ayrı ayrı il müdürlükleri tarafından resmi internet sitesinde açıklanıyor. İlgili müdürlüklerin duyurularını takip ederek il dışı tayin ihtiyaç listelerini inceleyebilirsiniz.

MEB İL-İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SAYFALARI İÇİN TIKLAYIN.

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SINAVIN YAPILACAĞI İLLER:

1. Ağrı

2. Ardahan

3. Bitlis

4. Hakkâri

5. Iğdır

6. İstanbul

7. Kars

8. Muş

9. Siirt

10. Şırnak

11. Şanlıurfa

12. Van

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ÖĞRETMENLERİN 2024 YILI İLLER ARASI İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU ŞARTLARI

1. Adaylığı kaldırılmış olmak,

2. 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ek 4’üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1’inci ve 2’nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,


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4. Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken 7433 sayılı Kanun kapsamında öğretmen kadrosuna atananlar bakımından bu bölümün 1’inci ve 2’nci maddesine ek olarak 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla sözleşmeli ve kadrolu toplam 4 yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak şartları aranacaktır. Başvurular, mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır. Bu şekilde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

#Öğretmen tayin sonuçları
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#MEB
#MEBBİS
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