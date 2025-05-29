MEB İL DIŞI TAYİN SONUCU 2025: Öğretmenlerin il dışı tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2025 yılı yer değiştirme takvimi doğrultusunda, öğretmenlerin iller arası tayin başvuruları alındı. Sürecin tamamlanmasının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Yeni görev yerlerini merak eden öğretmenler, sonuçların ne zaman ilan edileceğini araştırıyor. Peki, il dışı tayin sonuçları hangi tarihte belli olacak? İşte süreçle ilgili son gelişmeler...