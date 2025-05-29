MEB İL DIŞI TAYİN SONUCU 2025: Öğretmenlerin il dışı tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 yılı öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme takvimini geçtiğimiz günlerde kamuoyuyla paylaşmıştı. Başvuruların alınmasının ardından öğretmenler şimdi, hangi ile atandıklarını öğrenmek için sonuç tarihini beklemeye başladı. İl dışı tayin süreciyle birlikte binlerce eğitimci, yeni görev yerlerine hazırlanacak. Peki, öğretmenlerin il dışı atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2025 yılı yer değiştirme takvimi doğrultusunda, öğretmenlerin iller arası tayin başvuruları alındı. Sürecin tamamlanmasının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Yeni görev yerlerini merak eden öğretmenler, sonuçların ne zaman ilan edileceğini araştırıyor. Peki, il dışı tayin sonuçları hangi tarihte belli olacak? İşte süreçle ilgili son gelişmeler...
İL DIŞI ATAMALAR NE ZAMAN YAPILACAK?
Öğretmenlerin iller arası tayin takvimine göre, il dışı tayin atamaları 3 Haziran 2025 tarihinde yapılacak. İlişik Kesme işlemi ise 27 Haziran 2025 tarihinde olacak.
İL DIŞI ATAMALAR NASIL YAPILACAK?
Yer değişikliği başvurusunda bulunan öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 2 Haziran 2025 tarihi dikkate alınarak belirlenecek. Atama işlemleri, ilan edilen kontenjanlar dâhilinde öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacak.
Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecek.