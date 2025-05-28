İOKBS sınav sonuçları açıklandı son dakika duyurusu için heyecanlı bekleyişte sona yaklaşıldı. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nda öğrencilere 80 soru yöneltildi ve 100 dakika süre tanındı. Sınav sonuçları ve puan durumu da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilan edilen takvim doğrultusunda gerçekleştirilecek. Peki, bursluluk sonuçları ne zaman açıklanacak 2025, açıklandı mı? işte, İOKBS bursluluk sınav sonucu sorgulama ekranı

1 /6 Bursluluk (İOKBS) sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl gerçekleştirilen 5, 6, 7, 8, Hazırlık Sınıfı, 9, 10 ve 11’inci Sınıf öğrencilerinin katılım sağladığı Bursluluk sınavı bu yıl 27 Nisan tarihinde gerçekleştirilmişti. Sınavın üzerinden geçen 1 aylık sürecin ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki Bursluluk (İOKBS) sonuçları ne zaman açıklanacak?

2 /6 BURSLULUK SINAVI 2025 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Bu sene 1 milyon 23 bin 577 öğrencinin başvurduğu bursluluk sınav sonuçları, 30 Mayıs 2025 tarihinde açıklanacak.

3 /6 İOKBS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR? Sınav sonuçları http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.



4 /6 BURSLULUK SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

5 /6 BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.