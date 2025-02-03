Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ilk kez 2023-2024 eğitim-öğretim yılında uygulanmaya başlanan ortak sınav tarihleri yarıyıl tatilinin sona ermesinin ardından merak konusu oldu. 6. ve 7. sınıflarda Türkçe ve matematik, 9. ve 10. sınıflarda ise Türk dili ve edebiyatı ile matematik derslerinden yapılacak. Peki, MEB okullarda 1. ve 2. sınavlar ne zaman yapılacak? İşte MEB ortak sınav 2025 tarihleri.