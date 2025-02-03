Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim-öğretim yılı için ortak sınav takvimini belirlemiştir. Buna göre, 2. dönem 1. yazılı sınavları 17-28 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Peki 6., 7., 9. ve 10. sınıflar ne zaman sınava girecek? İşte ortak sınav tarihleri ve sınavı yapılacağı dersler.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ilk kez 2023-2024 eğitim-öğretim yılında uygulanmaya başlanan ortak sınav tarihleri yarıyıl tatilinin sona ermesinin ardından merak konusu oldu. 6. ve 7. sınıflarda Türkçe ve matematik, 9. ve 10. sınıflarda ise Türk dili ve edebiyatı ile matematik derslerinden yapılacak. Peki, MEB okullarda 1. ve 2. sınavlar ne zaman yapılacak? İşte MEB ortak sınav 2025 tarihleri.
MEB 2. DÖNEM 1. ORTAK SINAVLARI NE ZAMAN?
MEB 2. dönem 1. sınavları 17-28 Mart 2025,
MEB 2. dönem 2. sınavları 26 Mayıs-13 Haziran 2025 tarihlerinde yapılacak.
2. dönem 1. yazılı sınav tarihleri aşağıdaki gibidir:
HANGİ SINIFLAR NE ZAMAN ORTA YAZILI SINAV GİRECEK?
6. Sınıf Türkçe: 24 Mart 2025 Pazartesi
6. Sınıf Matematik: 25 Mart 2025 Salı
7. Sınıf Türkçe: 27 Mart 2025 Perşembe
7. Sınıf Matematik: 28 Mart 2025 Cuma
9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı: 24 Mart 2025 Pazartesi
9. Sınıf Matematik: 25 Mart 2025 Salı
MEB ORTAK SINAVLAR HANGİ DERSLERDEN YAPILACAK?
Ortak sınavların yapılacağı sınıf düzeyleri ve dersler şu şekildedir:
6. Sınıflar: Türkçe ve Matematik
7. Sınıflar: Türkçe ve Matematik
9. Sınıflar: Türk Dili ve Edebiyatı ve Matematik
10. Sınıflar: Türk Dili ve Edebiyatı ve Matematik
2025 LGS NE ZAMAN?
LGS kapsamındaki sınav, 15 Haziran 2025'te yapılacak.
2025 YKS NE ZAMAN?
2025 Yılı Sınav Takvimi"ne göre, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) 21-22 Haziran'da yapılacak. Temel Yeterlik Testi (TYT) 21 Haziran Cumartesi, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) 22 Haziran Pazar günü düzenlenecek.
YKS başvuruları, 6 Şubat-3 Mart 2025'te alınacak, YKS sınav sonuçları ise 22 Temmuz'da açıklanacak.