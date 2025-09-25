Okullarda 1. dönem 1. yazılı sınav takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yılın ilk ortak sınavı Kasım ayında başlayacak. Uygulama ilk defa 2023-2024 eğitim öğretim yılında gerçekleştirildi. 6,7,8,9 ve 10. Sınıf düzeyinde gerçekleşecek 10 sınavın planı belli oldu. Peki MEB 1. dönem 1. yazılı sınavları ne zaman yapılacak? İşte, ortak sınav takvimi...
MEB tarafından ilk kez 2023-2024 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilen ülke geneli ortak yazılı sınavların başarılı sonuçlar vermesi üzerine, yeni eğitim öğretim yılında da ülke geneli ortak yazılı sınavlar yapılmasına karar verildi. Peki, 6, 7, 8, 9, 10. sınıf ortak sınavları ne zaman? İşte MEB ortak sınav takvimi 2025-2026...
ORTAK YAZILI SINAV TARİHLERİ AÇIKLANDI!
Öğrencilerin gelişimini süreç odaklı izlemek, müfredatın uygulanmasında okullar arasında uyum sağlamak ve standart bir uygulama oluşturmak amacıyla hayata geçirilen "ülke geneli ortak yazılı sınavlar" bu yıl da geniş kapsamlı şekilde devam edecek. Bu çerçevede Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak sınavların tarihleri de duyuruldu.
MEB ORTAK SINAV TARİHLERİ
1. Dönem 1. Yazılı Sınavları (Kasım 2025)
4 Kasım Salı: 7. sınıf Türkçe
5 Kasım Çarşamba: 8. sınıf Türkçe
6 Kasım Perşembe: 9. sınıf Matematik
2. Dönem 1. Yazılı Sınavları (Nisan 2026)
7 Nisan Salı: 6. sınıf Türkçe
8 Nisan Çarşamba: 6. sınıf Matematik ve 8. sınıf Matematik
9 Nisan Perşembe: 10. sınıf Matematik
10 Nisan Cuma: 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı
2. Dönem 2. Yazılı Sınavları (Haziran 2026)
2 Haziran Salı: 7. sınıf Matematik
3 Haziran Çarşamba: 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı
MEB'in Ortak Sınavlarındaki Açık Uçlu Sorularla Yeni Dönem Başlıyor
Millî Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin bilgi seviyesini daha derinlemesine ölçmek amacıyla ortak yazılı sınavlarda açık uçlu sorulara yer vereceğini açıkladı. Bu yeni uygulamayla, öğrencilerin sadece ezber bilgilerini değil, aynı zamanda konuları ne kadar anladığını ve yorumlayabildiğini ortaya koymak hedefleniyor.
Açık uçlu sorular, öğretmenler için de kritik bir geribildirim aracı olacak. Sınav sonuçları, öğretmenlere öğrencilerin öğrenme sürecini nasıl şekillendireceği konusunda önemli veriler sağlayacak. Bu sayede öğretmenler, sınıf ortamında öğrencilerin gelişimini daha yakından takip edebilecek ve öğretim yöntemlerini bu verilere göre yeniden düzenleyebilecek.
Uygulamanın genel amacı, yalnızca bireysel öğrenci gelişimini izlemekle kalmayacak, aynı zamanda ülke genelindeki sınav sonuçları sayesinde akademik başarı seviyelerinin daha objektif ve kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesine olanak tanıyacak.