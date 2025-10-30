MEB'in Ortak Sınavlarındaki Açık Uçlu Sorularla Yeni Dönem Başlıyor

Millî Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin bilgi seviyesini daha derinlemesine ölçmek amacıyla ortak yazılı sınavlarda açık uçlu sorulara yer vereceğini açıkladı. Bu yeni uygulamayla, öğrencilerin sadece ezber bilgilerini değil, aynı zamanda konuları ne kadar anladığını ve yorumlayabildiğini ortaya koymak hedefleniyor.

Açık uçlu sorular, öğretmenler için de kritik bir geribildirim aracı olacak. Sınav sonuçları, öğretmenlere öğrencilerin öğrenme sürecini nasıl şekillendireceği konusunda önemli veriler sağlayacak. Bu sayede öğretmenler, sınıf ortamında öğrencilerin gelişimini daha yakından takip edebilecek ve öğretim yöntemlerini bu verilere göre yeniden düzenleyebilecek.

Uygulamanın genel amacı, yalnızca bireysel öğrenci gelişimini izlemekle kalmayacak, aynı zamanda ülke genelindeki sınav sonuçları sayesinde akademik başarı seviyelerinin daha objektif ve kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesine olanak tanıyacak.







