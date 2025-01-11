MEB son dakika açıkladı! 2 gün kala 81 il için duyuru geldi: Okullarda yeni uygulama 1,2,3,4,5,6,7,7,8,9,10. ve 11. sınıflar...

Faaliyet haftasına ilişkin MEB'in planlaması gün gün şöyle:

13 OCAK PAZARTESİ:

Yetenek Paylaşım Saati: Gönüllü öğretmen ve öğrenciler, ilgi duydukları alanlarda atölye çalışmaları, sunumlar veya söyleşiler düzenleyecek. İçerikler, okul ve müfredat dışı konulardan oluşacak.

Dilimizin Zenginlikleri-Hitabet Oyunları "Münazara": Öğrenciler, sınıf içinde hitabetlerini geliştirmeye yönelik oyunlardan biri olan münazara yapabilecek.

Bilgi Yarışması: Her okul kendi bilgi yarışması için sorular ve cevaplar hazırlayacak. Yarışmalar, aynı saatte her sınıfta gerçekleştirilecek.