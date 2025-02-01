MEB SON DAKİKA AÇIKLAMALARI: Yarıyıl tatili uzatıldı mı, açıklama geldi mi?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 eğitim öğretim takvimine göre, yarıyıl tatili 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. Buna göre, 2. dönem 3 Şubat Pazartesi günü başlayacak. Ancak, milyonlarca veli ve öğrenciye gönderilen mesajlarda, pazartesi günü bazı okullarda eğitim toplantıları nedeniyle yarım gün uygulamasının olacağı belirtildi. Peki, yarıyıl tatili uzatıldı mı? İşte detaylar…