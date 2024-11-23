"20 bin sözleşmeli öğretmenlik atama tercih sonuçları açıklandı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2024 yılı sözleşmeli öğretmenlik tercih ve atama süreci kapsamında, tercihlerini 20 Kasım'a kadar tamamlayan adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. MEB'in yayımladığı kılavuz doğrultusunda, mülakatlarda 60 ve üzeri puan alan adaylar tercihlerini elektronik ortamda gerçekleştirdi. Atamalar, tercihler ve sınav başarı puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Sözlü sınav başarı puanı, KPSS puanının %50'si ve sözlü sınav puanının %50'si dikkate alınarak hesaplanacak. 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları için açıklama tarihi heyecanla bekleniyor. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte, adaylar MEB’in tercih sonuç ekranı üzerinden sonuçlarına ulaşabilecek.

1 /6 MEB tarafından yürütülen 20 bin sözleşmeli öğretmenlik atama sürecinde, tercihlerini tamamlayan adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. E-devlet üzerinden elektronik ortamda yapılan tercihlerde adaylar, aynı ilde veya farklı illerde bulunan eğitim kurumlarını öncelik sırasına göre seçtiler. Tercihler, MEB takvimi doğrultusunda gerçekleştirildi ve atamalar sınav başarı puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Adaylar, sonuçların açıklanmasıyla birlikte tercih ettikleri kurumlara yerleşip yerleşemediklerini öğrenebilecekler. 2024 sözleşmeli öğretmen atama sonuçları için gözler MEB'in duyurusunda.

2 /6 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHLERİ SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de geçtiğimiz haftalarda konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, atama tercih sonuçlarının 23 Kasım'da açıklanacağını ifade etmişti. SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUCU İÇİN TIKLAYINIZ

3 /6 PUAN EŞİTLİĞİ HALİNDE... Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav başarı puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

4 /6 Sözlü sınav başarı puanı, KPSS puanının % 50’si ile sözlü sınav puanının % 50’si alınarak hesaplanacak.

5 /6 Sözlü sınav başarı puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınacak; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik verilecek.