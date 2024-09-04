Ağustos ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından gözler memur ve emekli zammında belirleyici olan 2 aylık enflasyon farkına çevrildi. Memur ve emeklilerin maaş zamlarına, ocak ve temmuz aylarında yılda iki kez olmak üzere enflasyon farkı yansıtılıyor. Binlerce çalışan memur ise yılın 8. enflasyon verisi olan ağustos enflasyonunun belli olmasıyla birlikte, ağustos ayını kapsayan 2 aylık enflasyon farkına odaklandı. Peki, 2 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2025 memur ve emekli maaşı zammı şimdiden ne kadar?

1 / 9 "Memur 2 aylık maaş farkı ne kadar oldu? 2 aylık 4C'li enflasyon farkı yüzde kaç çıktı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2024 yılının ikinci yarısına ilişkin enflasyon verileri, memurlar ve emekliler için Ocak 2025'te yapılacak maaş zamlarını belirlemede önemli bir rol oynuyor. Memur ve emekliler, her yıl Temmuz ve Ocak aylarında toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkına bağlı olarak maaş zammı alıyorlar. 2024 yılının ikinci yarısının ilk iki aylık enflasyon verileri belli oldu ve bu veriler şimdiden Ocak 2025'teki zam oranlarına dair ipuçları sunuyor.

2 / 9 2 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, temmuz ayında enflasyon aylık yüzde 3,32 olarak açıklanmıştı. Ağustos ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte, memur ve emekli zammında belirleyici olan 2 aylık enflasyon farkı da belli oldu.

3 / 9 Buna göre; Aylık enflasyon temmuz ayı için yüzde 3,32, ağustos ayı için de 2,47 olarak açıklandı. SGK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 5,78'lik zam farkını elde etmiş oldu. Memurların enflasyon farkı alabilmesi için yüzde 3,99 enflasyon daha oluşması gerekiyor.

4 / 9 Yapılacak bu zam Ocak 2025'teki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyon oranında birikimli olarak hesaplanacak.

5 / 9 MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK? Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar.

6 / 9 Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri ocak ayında 2025 yılının ilk zammını alacak.

7 / 9 Ağustos sonu itibarıyla bu rakam yüzde 5,78'i aşmış durumda.

8 / 9 Net rakam eylül, ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli olacak.