Öğretmen, doktor, polis, mühendis, hemşire, imam, vaiz, bekçi gibi birçok kamu görevlisini kapsayan memur maaşlarına yapılacak zam oranı netleşti. Toplu sözleşme kapsamında memurlara yüzde 15,57 oranında zam yapıldı. 1-4 Temmuz tarihleri arasında oluşacak zam farkı ödemeleri ise yine bir takvim açıklaması sonrasında hesaplara yatırılıyor. Peki, memur ve memur emeklisi maaş fark ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak?
Memur maaşı zam farkı ödeme günü ve tarihi 2025 Temmuz, zam oranlarının netleşmesiyle beraber gündeme geldi. TÜİK’in açıkladığı Haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin Temmuz ayında alacağı maaş zam oranları netleşti.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?
Memur ve memur emeklisinin enflasyon farkı ödeme tarihleri, memur maaşlarının yatmasına kısa bir zaman kala merak ediliyor. Memur ve memur emeklileri maaşlarını her ayın 15'inde almaya başlıyor. Zamlı maaşlar, önceki yıllarda olduğu gibi merkezi bordro sistemi üzerinden işlenerek ödenecek.
Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz itibarıyla alacak.
MEMUR MAAŞ FARKI NEREYE YATAR, NASIL SORGULANIR?
Memur maaş farkları her yıl Ocak ve Temmuz ayında banka, PTT şubelerinden veya ATM’lerden çekilebiliyor.
Memurlar maaşlarını aldıkları bankaların müşteri hizmetleri aracılığıyla sorgulama işlemi yapabiliyor. Ayrıca bankanın mobil uygulaması üzerinden yapılan ödemenin toplam miktarı sorgulanarak maaş farkının yatıp yatmadığı kontrol edilebilir.
2025 TEMMUZ MEMUR MAAŞLARI NE KADAR ZAMLANDI?
Memur ve memur emeklilerinin 2025 yılının ikinci 6 ayında alacağı zamlı maaşlar ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarındaki artış oranları belirlendi.
Bu yılın temmuz ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 5 artış öngörüldü. Bu yılın ilk 6 aylık döneminde enflasyon, yüzde 16,67 oldu. Bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 10,57 artışla birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde bu aydan geçerli olmak üzere toplamda yüzde 15,57 artış yapıldı.
Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları da yüzde 16,67 arttı.
Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 43 bin 726 liradan 50 bin 503 liraya, en düşük memur emekli aylığı 19 bin 617 liradan 22 bin 671 liraya yükseldi.