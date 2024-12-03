Milyonlarca memurun ve emeklinin dikkatle takip ettiği konular arasında yer alıyor. 5 aylık enflasyon farkının açıklanmasının ardından, memur maaşlarında yapılacak zam oranı yeniden hesaplandı. Ancak, memur maaşlarına yapılacak zam oranı, Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kesinleşecek. Peki, 5 aylık enflasyon farkı şu an ne kadar oldu ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı nasıl şekillenecek? İşte detaylar...
Memur maaşı zam haberleri, 2025 yılı için milyonlarca kamu çalışanı ve emeklisinin gündeminde yer alıyor. Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarının enflasyon oranları açıklanarak büyük bir adım atıldı. Şimdi ise gözler, 3 Aralık'ta açıklanan Kasım enflasyonuna çevrildi. Bu veriler, son 5 aylık enflasyon farkını belirleyerek, memur maaşlarına yapılacak zam oranı için önemli ipuçları veriyor. Peki, Ocak ayında maaşlar ne kadar artacak? Hangi memur ne kadar zam alacak? İşte detaylar...
5 Aylık Enflasyon Farkıyla Memur Zammı Ne Kadar Olacak?
Bugün açıklanan Kasım ayı enflasyon verileriyle, memur maaşlarına yapılacak zammın oranı daha da netleşti. Kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), bir önceki aya göre yüzde 2,24 arttı. Bu artışla birlikte, Temmuz-Kasım dönemi itibariyle toplam enflasyon oranı yüzde 14,57 olarak kaydedildi.
Enflasyon Tahminleri Ne Anlatıyor?
Yıl sonu enflasyonu için yapılan çeşitli tahminler, memur maaşlarına yapılacak zammın oranını şekillendiriyor. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 44 olarak belirlenmişti. Bu oran, ikinci yarıda yaşanacak enflasyon artışının yüzde 16,09 olacağına işaret ediyor ve dolayısıyla memur maaşlarında yapılacak artışın yüzde 11,25'e ulaşabileceği öngörülüyor.
Ekonomistlerle yapılan Kasım anketine göre ise, yıl sonu enflasyonu beklentisi yüzde 44,81 olarak revize edilerek, Ocak maaş zammının yüzde 11,87 seviyesine kadar çıkabileceği tahmin ediliyor.
Finansal Kurumlar Birliği'nin Beklentisi
Finansal Kurumlar Birliği'nin anketine göre, yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 45,20 seviyesinde. Bu durumda, ikinci yarıdaki enflasyon artışının yüzde 16,41 olması ve memurların zammının yüzde 12,18 seviyelerine ulaşması bekleniyor.
AA Finans Anketi Sonuçları
AA Finans tarafından yapılan anket, 2024 yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 45,07 olduğunu ortaya koydu. Bu tahmin doğrultusunda, yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranı yüzde 16,31 olarak hesaplanırken, memurların Ocak zammı enflasyon farkıyla birlikte yüzde 12,08 seviyelerine ulaşacak.
Ocak Zammıyla En Düşük Memur Maaşı Ne Kadar Olacak?
Ocak ayında yapılacak zamla birlikte, en düşük memur maaşının 39 bin 205 TL’den 43 bin 941 TL’ye yükseleceği öngörülüyor. Ayrıca, en düşük memur emeklisi maaşının ise 17 bin 588 TL’den 19 bin 712 TL’ye çıkması bekleniyor. Bu artışlar, memurlar ve emekliler için önemli bir rahatlama sağlayacak.
5 Aylık Enflasyon Farkıyla Memur Zammı Ne Kadar Olacak?
Bugün açıklanan Kasım ayı enflasyon verileriyle, memur maaşlarına yapılacak zammın oranı daha da netleşti. Kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), bir önceki aya göre yüzde 2,24 arttı. Bu artışla birlikte, Temmuz-Kasım dönemi itibariyle toplam enflasyon oranı yüzde 14,57 olarak kaydedildi.
Memur Maaşları ve Zamlı Maaşlar
Şube Müdürü (Üniversite Mezunu) 1/4
Mevcut maaş: 59.467 TL
Yüzde 12.08 zamlı maaş: 66.650,61 TL
Memur (Üniversite Mezunu) 9/1
Mevcut maaş: 40.817 TL
Yüzde 12.08 zamlı maaş: 45.747,69 TL
Uzman Öğretmen 1/4
Mevcut maaş: 52.568 TL
Yüzde 12.08 zamlı maaş: 58.918,21 TL
Öğretmen 1/4
Mevcut maaş: 47.433 TL
Yüzde 12.08 zamlı maaş: 53.162,91 TL
Başkomiser 3/1
Mevcut maaş: 58.338 TL
Yüzde 12.08 zamlı maaş: 65.385,23 TL
Polis Memuru 8/1
Mevcut maaş: 52.816 TL
Yüzde 12.08 zamlı maaş: 59.196,17 TL
Uzman Doktor 1/4
Mevcut maaş: 97.836 TL
Yüzde 12.08 zamlı maaş: 109.654,59 TL
Hemşire (Üniversite Mezunu) 5/1
Mevcut maaş: 47.909 TL
Yüzde 12.08 zamlı maaş: 53.696,41 TL
Mühendis 1/4
Mevcut maaş: 60.663 TL
Yüzde 12.08 zamlı maaş: 67.991,09 TL
Teknisyen (Lise Mezunu) 11/1
Mevcut maaş: 42.313 TL
Yüzde 12.08 zamlı maaş: 47.424,41 TL
Profesör 1/4
Mevcut maaş: 86.378 TL
Yüzde 12.08 zamlı maaş: 96.812,46 TL
Araştırma Görevlisi 7/1
Mevcut maaş: 57.243 TL
Yüzde 12.08 zamlı maaş: 64.157,95 TL
Vaiz 1/4
Mevcut maaş: 49.582 TL
Yüzde 12.08 zamlı maaş: 55.571,51 TL
Avukat 1/4
Mevcut maaş: 57.028 TL
Yüzde 12.08 zamlı maaş: 63.916,98 TL
Memur Emeklileri ve Zamlı Emekli Maaşları
Müsteşar (1/1)
Mevcut maaş: 63.947,22 TL
Yüzde 12.08 zamlı maaş: 71.672,04 TL
Genel Müdür (1/1)
Mevcut maaş: 56.597,38 TL
Yüzde 12.08 zamlı maaş: 63.434,34 TL
Şube Müdürü (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 26.372,20 TL
Yüzde 12.08 zamlı maaş: 29.557,96 TL
Memur (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 21.479,71 TL
Yüzde 12.08 zamlı maaş: 24.074,46 TL
Öğretmen (1/4)
Mevcut maaş: 26.372,20 TL
Yüzde 12.08 zamlı maaş: 29.557,96 TL
Kaymakam 1. Sınıf (1/4)
Mevcut maaş: 37.165,47 TL
Yüzde 12.08 zamlı maaş: 41.655,06 TL
Başkomiser (1/4)
Mevcut maaş: 27.046,63 TL
Yüzde 12.08 zamlı maaş: 30.313,86 TL
Polis Memuru (1/4)
Mevcut maaş: 26.594,78 TL
Yüzde 12.08 zamlı maaş: 29.807,43 TL
Hemşire (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 26.372,20 TL
Yüzde 12.08 zamlı maaş: 29.557,96 TL
Mühendis (1/4)
Mevcut maaş: 26.372,20 TL
Yüzde 12.08 zamlı maaş: 29.557,96 TL
Teknisyen (Lise - 1/4)
Mevcut maaş: 18.933,32 TL
Yüzde 12.08 zamlı maaş: 21.220,47 TL
Pratisyen Hekim (1/4)
Mevcut maaş: 46.131,31 TL
Yüzde 12.08 zamlı maaş: 51.703,97 TL
Profesör (1/4)
Mevcut maaş: 50.482,90 TL
Yüzde 12.08 zamlı maaş: 56.581,23 TL
İmam-Hatip
Mevcut maaş: 26.372,20 TL
Yüzde 12.08 zamlı maaş: 29.557,96 TL
Avukat (1/4)
Mevcut maaş: 26.372,20 TL
Yüzde 12.08 zamlı maaş: 29.557,96 TL