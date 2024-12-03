Ocak Zammıyla En Düşük Memur Maaşı Ne Kadar Olacak?

Ocak ayında yapılacak zamla birlikte, en düşük memur maaşının 39 bin 205 TL’den 43 bin 941 TL’ye yükseleceği öngörülüyor. Ayrıca, en düşük memur emeklisi maaşının ise 17 bin 588 TL’den 19 bin 712 TL’ye çıkması bekleniyor. Bu artışlar, memurlar ve emekliler için önemli bir rahatlama sağlayacak.