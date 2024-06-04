MEMUR MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA: Tablo yeniden sil baştan değişti! Memur maaş farkı yüzde kaç olacak?

Son dakika haberine göre, Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklileri ile memurlar için beklenilen mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı. Bu rakamlar, emekli ve memur maaşlarındaki zamların belirlenmesi için önemli bir rol oynayacak. Ayrıca emekli kök maaşı zammı, en düşük emekli maaşı ve memur maaşı için 5 aylık enflasyon farkı da kesinleşti. Temmuz ayında memurlar ve emekliler için 3 ayrı düzenleme yapıldı. Peki, memurlar ve emekliler ne kadar zam alacakları? İşte toplu sözleşme zammı dahil olmak üzere SGK emekli maaşı ve memur maaşları için zam tablosu...

1 / 9 Emekli ve memur zamları, Mayıs ayındaki enflasyon değişimlerinin ardından büyük oranda belirlendi. Şimdi, nihai emekli maaşı ve memur maaşı için sadece bir veriye ihtiyaç var. Temmuz ayında, 16 milyon emekli ve 4 milyon memur gelirlerinde artış yaşanacak. Peki, emekli maaşı ne kadar artacak? Memur maaşlarına ne kadar zam yapılacak? İşte emekli maaşı ve memur maaşı zammı hesaplama tablosu...

2 / 9 MAYIS AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI Asgari ücret, emekli ve memur zammı başta olmak üzere birçok gelir ve ödemede belirleyici olan verilerden Mayıs ayı enflasyon oranı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 3,37 olurken, yıllık bazda yüzde 75,45 olarak gerçekleşti.

3 / 9 5 AYLIK ENFLASYON ORANI YÜZDE 22,72 Ocak ayında özellikle maaş artışlarının etkisiyle yüzde 6,70 olarak gerçekleşen enflasyon, Şubat ayında yüzde 4,53'e, Mart ayında ise yüzde 3,16'ya geriledi.

4 / 9 Nisan ayında bu rakam yüzde 3,18 oldu. Mayıs ayında ise yüzde 3,37 oldu. Bununla beraber 5 aylık enflasyon rakamı da yüzde 22,72 olarak hesaplandı.

5 / 9 5 AYLIK ENFLASYON FARKI İLE ZAM HESAPLAMA TABLOSU 5 aylık enflasyon: Yüzde 22,72 5 aylık SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 22,72 Memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 10 Memur enflasyon farkı dahil zam oranı: Yüzde 17,32

6 / 9 EMEKLİ VE MEMUR TEMMUZ ZAMMI İÇİN 1 VERİ KALDI Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile nihai emekli ve memur zammı belli olacak. TÜİK'in açıklamasıyla 3 Temmuz günü saat 10:00'da 6 aylık enflasyon enflasyon rakamları kesinleşecek.

7 / 9 6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 25,86 Merkez Bankası Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı. Buna göre Haziran ayı enflasyon beklentisi 2,56 oldu. Bu rakamlara göre Tüketici Fiyat Endeksi'nin 2.340,26'ya yükselmesi bekleniyor.

8 / 9 Yine buradan esasla yapılan hesaba göre Ocak-Haziran dönemi 6 aylık enflasyon oranı yüzde 25,86 olacak. Yani kabaca enflasyonun yüzde 26 bandında olacağı hesaplanıyor.