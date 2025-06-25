MEMUR MAAŞI 6 AYLIK ENFLASYON FARKI: Memur maaşı ne kadar olacak, en düşük memur maaşı yüzde kaç artacak?

Temmuz ayına sayılı günler kala memur ve emekli maaşlarında yapılacak zam oranı gündemin ilk sıralarındaki yerini koruyor. Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte 5 aylık enflasyon farkı netleşti. Ocak ayında en düşük memur maaşı 43.698 TL olarak belirlenmişti. Şimdi ise gözler, Haziran ayı verisinin açıklanmasıyla kesinleşecek 6 aylık zam oranına çevrildi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Mayıs ayı enflasyon oranı sonrasında memur ve emekli maaşları için Temmuz zammı hesaplamaları netleşmeye başladı. Ocak ayında yapılan düzenlemeyle en düşük memur maaşı 43 bin 698 TL'ye çıkarılmıştı. 5 aylık enflasyon farkının belirlenmesiyle birlikte tahmini zam tablosu da şekillenmeye başladı. Peki, Temmuz 2025 memur maaş zammı ne kadar olacak?
MAYIS AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI!
Mayısta aylık enflasyon yüzde 1.53, yıllık enflasyon ise yüzde 35.41 oldu. 3.5 yılın dibini gören yıllık enflasyon böylece 12 ay üst üste gerilerken yüzde 36.2'lik piyasa beklentisinin de altında kaldı
EMEKLİ VE MEMUR ZAMMINDA 5 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU!
Emekli aylığı ve memur maaşında enflasyon farkı belli oldu. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarında enflasyon farkı yüzde 15,1 olurken, memur maaşları ve emekli memur aylıklarında enflasyon farkı yüzde 14,01 oldu.
MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Temmuz ayında memur maaşlarına yüzde 5 oranında toplu sözleşme zammı yapılacak. Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar.Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri Temmuz ayında yılın 2. zammını alacak.
Memur ve memur emeklisi ilk altı için toplu sözleşme ile 2025 yılı için ilk altı ay için yüzde 6 ikinci altı ay için yüzde 5 zam almışlardı. Memurlar ilk altı ay enflasyonun yüksek çıkması halinde aldıkları zam ile enflasyondan doğan farkı alacak. Ayrıca yine toplu sözleşmeden doğan ikinci altı için yüzde 5'lik zam eklenecek.
Mayıs sonu itibarıyla memur ve memur emeklisinin ikinci altı aya için alacağı rakam en az yüzde 14 olarak netleşmiş durumda. Net rakam Haziran ayına ilişkin enflasyon verisiyle belli olacak.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR 2025 OCAK?
Zamla birlikte en düşük memur maaşı 39.177 TL’den 43.698 TL’ye, en düşük emekli memur aylığı 17.587 TL’den 19.616 TL’ye çıktı. En düşük memur maaşı ile en düşük emekli memur aylığı arasındaki fark 21 bin 590 TL’den 24.082 TL’ye yükseldi.