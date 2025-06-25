MEMUR MAAŞI 6 AYLIK ENFLASYON FARKI: Memur maaşı ne kadar olacak, en düşük memur maaşı yüzde kaç artacak?

Memur ve memur emeklisi ilk altı için toplu sözleşme ile 2025 yılı için ilk altı ay için yüzde 6 ikinci altı ay için yüzde 5 zam almışlardı. Memurlar ilk altı ay enflasyonun yüksek çıkması halinde aldıkları zam ile enflasyondan doğan farkı alacak. Ayrıca yine toplu sözleşmeden doğan ikinci altı için yüzde 5'lik zam eklenecek.