MEMUR TEMMUZ MAAŞ ZAM HESABI: Memur maaş zammı ne kadar olacak, taban maaş kaç TL? Öğretmen, polis, hemşire...

Memur maaşlarına Temmuz ayında yapılacak artış için belirleyici olan enflasyon verilerinin büyük bölümü netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ocak-Mayıs dönemi enflasyon verileri, 5 aylık farkı ortaya koyarken, nihai zam oranı Haziran ayı enflasyonunun ardından kesinleşecek. Öğretmen, hemşire, polis ve doktor maaşları için tahmini zamlı tutarlar gündemde.
2025 Temmuz memur zammı için kritik viraja girildi. TÜİK’in açıkladığı 5 aylık enflasyon farkı sonrası, memurların alacağı artışın büyük kısmı netleşmiş durumda. Şimdi ise gözler Haziran ayı enflasyon verisinde. Son verilerle birlikte maaşlara yansıyacak toplam zam oranı belli olacak. Meslek meslek zamlı maaş hesaplamaları şimdiden merak konusu oldu.
5 AYLIK ENFLASYON FARKIYLA MEMUR ZAM ORANI NE OLACAK?
Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme süreci başladı. 7. dönem toplu sözleşmede, 2025'in ilk altı ayı için %6, ikinci yarısı için ise %5 zam üzerinde anlaşılmıştı. Mayıs ayı verileriyle birlikte memur ve emeklilerin kesinleşen zam farkı yaklaşık %14 seviyesine ulaştı. Haziran ayı için dörtlü tahmin yöntemi kullanılarak zam oranı hesaplanabilir.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE OLACAK?
Memur maaşlarında ilk beş aylık enflasyon farkı ise yüzde 14.01 oldu. Memur maaşlarına temmuz ayında yüzde 5 oranında toplu sözleşme zammı yapılacak. Böylece memur maaşlarına yüzde 14.01 oranında artış yapılacak.
Buna göre aile yardımı ödeneği dahil 43 bin 726 TL olan en düşük memur maaşı ilk dört aylık veriler doğrultusunda 6 bin 126 TL zam uygulanarak 49 bin 852 TL'ye çıkacak.
Yapılacak bu zam Temmuz 2025'teki maaşlara yansıyacağı için haziran ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon oranında birikimli olarak hesaplanacak.
İşte 6 aylık enflasyon tahminlerine göre meslek meslek maaş tablosu...
TEMMUZ'DA NELER DEĞİŞECEK?
Nisan ayının enflasyon oranından sonra sırada bir veri kaldı. Haziran enflasyonu ile birlikte 6 aylık oran da ortaya çıkacak. Buna göre de hem SSK ve Bağ-Kur emeklileri, hem de memur emeklileri ile memurların yeni artış oranları ortaya çıkacak. Kesin rakamlar 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verisi ile belli olacak. Temmuz ayında hem emekliler hem de memurlar artırılmış yeni maaşlarını alacak.