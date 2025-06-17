MEMUR TEMMUZ MAAŞ ZAM HESABI: Memur maaş zammı ne kadar olacak, taban maaş kaç TL? Öğretmen, polis, hemşire...

İşte 6 aylık enflasyon tahminlerine göre meslek meslek maaş tablosu...

TEMMUZ'DA NELER DEĞİŞECEK?

Nisan ayının enflasyon oranından sonra sırada bir veri kaldı. Haziran enflasyonu ile birlikte 6 aylık oran da ortaya çıkacak. Buna göre de hem SSK ve Bağ-Kur emeklileri, hem de memur emeklileri ile memurların yeni artış oranları ortaya çıkacak. Kesin rakamlar 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verisi ile belli olacak. Temmuz ayında hem emekliler hem de memurlar artırılmış yeni maaşlarını alacak.