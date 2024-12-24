MEMUR ZAMMI SON DAKİKA TABLO! Yeni oran geldi: 6 aylık memur maaş farkı ne kadar olacak?

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Yeni yıl zammı gerçekleşirse, en düşük memur maaşı 43 bin 999 TL olacak. Şu anki en düşük memur maaşı ise 39 bin 177 TL. En düşük memur emeklisi maaşı ise 17 bin 588 TL'den 19 bin 753 TL'ye yükselecek. Ayrıca, üniversite mezunu bekar bir memurun maaşı da 40 bin 817 TL'den 45 bin 841 TL'ye çıkacak.