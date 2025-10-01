Memura Emekliye %19.54 Zam Hesabı Çıktı! Taban Maaş 60 bin TL'yi Geçecek Mi? Memura Meslek Meslek Ocak Zam Tablosu

Milyonlarca memur ve memur emeklisi için maaş artışı heyecanı sürüyor. 2025 yılı enflasyon beklentileriyle birlikte ocak zammının yüzde 13 ile 17 arasında olması öngörülüyor. Buna göre en düşük maaşın memurlarda 59-60 bin lira, memur emeklilerinde ise 26-27 bin lira seviyelerine yükseleceği hesaplanıyor.
Ocak zammı için geri sayım başladı. 2025 yılı enflasyon tahminlerine göre memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 13-17 arasında artış yapılması bekleniyor. Zam oranlarının kesinleşmesiyle birlikte memurlarda en düşük maaş 60 bin liraya, emekli maaşlarında ise 27 bin liraya yaklaşacak.
MEMURLAR VE EMEKLİLER İÇİN OCAK ZAMMI YÜKSELİYOR
Memurlar ve memur emeklileri, 2026 yılına yüksek oranlı maaş artışıyla girmeye hazırlanıyor. Finansal Kurumlar Birliği’nin İstanbul Üniversitesi ile yürüttüğü yeni anket, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 31,94 olarak ortaya koydu. Bu veriler, Ocak ayında uygulanacak zammın toplamda yüzde 19,54’e ulaşabileceğini gösteriyor.
YÜZDE 11 TABAN ZAM, ENFLASYON FARKIYLA YÜZDE 19,54’E ÇIKACAK
Hakem Kurulu kararıyla memurların Ocak zammı yüzde 11 ve taban aylığa bin lira artış şeklinde belirlenmişti. Anketin işaret ettiği yıl sonu enflasyonu dikkate alındığında, ikinci yarıda yüzde 13,08’lik enflasyon gerçekleşebilecek. Buna göre memurların enflasyon farkı yüzde 7,7 olacak. Böylece yüzde 11’lik zam oranı yüzde 19,54’e yükselecek.
EN DÜŞÜK MAAŞ 61 BİN LİRAYA ÇIKACAK
Tahminlere göre en düşük memur maaşı 50 bin 503 liradan 61 bin 371 liraya çıkacak. En düşük memur emeklisi maaşı ise 22 bin 672 liradan 28 bin 102 liraya yükselecek. Bu artış hem oransal zam hem de taban aylık farkını kapsıyor.
MESLEKLERE GÖRE YENİ MAAŞLAR
Zam oranı yansıtıldığında meslek gruplarına göre maaşlarda dikkat çekici artışlar öne çıkıyor.
Şube müdürü (1/4): 76.659 TL → 92.638 TL
Memur (üniv. mezunu 9/1): 52.617 TL → 63.898 TL
Öğretmen (1/4): 61.146 TL → 74.093 TL
Polis memuru (8/1): 68.084 TL → 82.387 TL
Uzman doktor (1/4): 126.119 TL → 151.762 TL
Mühendis (1/4): 78.200 TL → 94.480 TL
Profesör (1/4): 111.348 TL → 134.105 TL
MEMUR EMEKLİLERİNDE DE ARTIŞ ÇARPICI
Memur emeklilerinde de benzer şekilde yüksek artışlar bekleniyor. Örneğin;
Müsteşar emeklisi: 82.432 TL → 99.539 TL
Genel müdür emeklisi: 72.957 TL → 88.213 TL
Öğretmen emeklisi (1/4): 33.995 TL → 41.638 TL
Pratisyen hekim emeklisi (1/4): 59.466 TL → 72.086 TL
Profesör emeklisi (1/4): 65.075 TL → 78.791 TL
REFAH PAYI BEKLENTİSİ MASADA
Zam oranlarının netleşmesiyle birlikte gözler refah payı ihtimaline de çevrildi. Geçmiş yıllarda uygulandığı gibi, Ocak 2026’da da refah payı eklenirse, maaş artışlarının daha da yukarı çıkması gündeme gelebilecek.