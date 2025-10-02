Yeni Şafak
MERKEZ BANKASI EKİM AYI FAİZ KARARI: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?

12:592/10/2025, Perşembe
Merkez Bankası’nın faiz kararı için geri sayım başladı. Piyasalar Para Politikası Kurulu’nun açıklayacağı rakamlara odaklanırken, vatandaşlar da toplantı tarihini araştırıyor. Peki, TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler hangi yönde?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararı merakla bekleniyor. Para Politikası Kurulu toplantısı öncesi piyasalar tedirgin, yatırımcılar ve vatandaşlar ise takvime kilitlenmiş durumda. Peki, Merkez Bankası faiz kararı hangi gün duyurulacak?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz toplantısı 23 Ekim Perşembe günü yapılacak. Toplantının sonuçları ve faiz oranı ile ilgili karar ise saat 14.00'te duyurulacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Piyasalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz oranlarını 200 baz puan düşürmesini öngörüyor.

2025 yılı toplantı tarihleri

23 Ekim 2025

11 Aralık 2025

2026 yılının ilk toplantıları ise:

22 Ocak 2026

12 Mart 2026

