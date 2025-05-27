Mayıs ayının sonlarına yaklaşırken, ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar için önemli bir soru gündeme geldi: TCMB’nin faiz kararı ne zaman, ne yönde olacak? Para Politikası Kurulu (PPK) toplantıları sonrasında açıklanan faiz oranları, piyasaların yönünü belirliyor. Bu nedenle, gözler şimdiden PPK’nın toplantı takvimine çevrilmiş durumda. Ekonomik gelişmelerin ve küresel faktörlerin etkisiyle alınacak kararlar, önümüzdeki dönemde finansal piyasalarda belirleyici rol oynayacak.
Ekonomi çevrelerinin gündeminde yer alan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı, yatırımcılar ve piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Başkan Fatih Karahan'ın enflasyonla mücadele kapsamında kararlılık vurgusu yapması, para politikası beklentilerini şekillendiriyor. TCMB'nin atacağı olası adımların, Mayıs ayı Para Politikası Kurulu toplantısında netlik kazanması bekleniyor. Peki, Merkez Bankası'nın faiz kararı hangi tarihte açıklanacak? İşte toplantı tarihine dair detaylar ve güncel gelişmeler…
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN?
Merkez Bankası'nın sıradaki PPK toplantısı 19 Haziran'da düzenlenecek. Faiz kararı ise aynı günde saat 14:00'te açıklanacak. Takvime göre mayıs ayı içerisinde faiz kararı açıklanmayacak.
TCMB TOPLANTI TAKVİMİ 2025:
19 Haziran
24 Temmuz
11 Eylül
23 Ekim
11 Aralık
22 Ocak 2026
12 Mart 2026
NİSAN AYI FİAZ KARARI NE OLDU?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 350 baz puan yükseltti.
TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 42,50'den yüzde 46'ya yükseltildi.
Banka, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46’dan yüzde 49’a ve gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41’den yüzde 44,5’e yükseltti.
TCMB, 20 Mart tarihinde gerçekleştirdiği ara toplantıda, politika faizini değiştirmezken, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46’ya yükseltmişti.