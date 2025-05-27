Mayıs ayının sonlarına yaklaşırken, ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar için önemli bir soru gündeme geldi: TCMB’nin faiz kararı ne zaman, ne yönde olacak? Para Politikası Kurulu (PPK) toplantıları sonrasında açıklanan faiz oranları, piyasaların yönünü belirliyor. Bu nedenle, gözler şimdiden PPK’nın toplantı takvimine çevrilmiş durumda. Ekonomik gelişmelerin ve küresel faktörlerin etkisiyle alınacak kararlar, önümüzdeki dönemde finansal piyasalarda belirleyici rol oynayacak.

1 /4 Ekonomi çevrelerinin gündeminde yer alan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı, yatırımcılar ve piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Başkan Fatih Karahan'ın enflasyonla mücadele kapsamında kararlılık vurgusu yapması, para politikası beklentilerini şekillendiriyor. TCMB'nin atacağı olası adımların, Mayıs ayı Para Politikası Kurulu toplantısında netlik kazanması bekleniyor. Peki, Merkez Bankası'nın faiz kararı hangi tarihte açıklanacak? İşte toplantı tarihine dair detaylar ve güncel gelişmeler…

2 /4 MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Merkez Bankası'nın sıradaki PPK toplantısı 19 Haziran'da düzenlenecek. Faiz kararı ise aynı günde saat 14:00'te açıklanacak. Takvime göre mayıs ayı içerisinde faiz kararı açıklanmayacak.

3 /4 TCMB TOPLANTI TAKVİMİ 2025:

19 Haziran 24 Temmuz 11 Eylül 23 Ekim 11 Aralık 22 Ocak 2026 12 Mart 2026











