Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, bu hafta açıklanır mı? 2025 TCMB haziran ayı PPK faiz karar tarihi açıklandı mı?

Ekonomi çevrelerinin merakla beklediği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haziran ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Dolar, altın ve borsa piyasaları üzerinde belirleyici etkisi bulunan faiz oranı, yatırımcıların odağında yer alıyor. Ekonomistlerle yapılan beklenti anketi sonuçlanırken, kararın yönüyle ilgili öngörüler de netleşmeye başladı. Peki, haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı hangi gün açıklanacak? Faiz artışı ya da sabit kalma olasılığı ne kadar güçlü?

1 /5 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) haziran ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı için takvim işlemeye devam ediyor. Ekonomik istikrarı şekillendirecek faiz kararı, döviz ve altın piyasalarında hareketliliğe neden olabilir. Piyasa katılımcıları anketiyle ekonomistlerin beklentileri ortaya konulurken, alınacak kararın sinyalleri de gelmeye başladı. Peki, Merkez Bankası haziran ayı faiz kararını ne zaman açıklayacak? Ekonomistlerin beklentisi ne yönde?

2 /5 HAZİRAN AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı takvimi belli oldu. Buna göre; Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı 19 Haziran Perşembe günü saat 14.00'da açıklanacak.

3 /5 AA Finans'ın TCMB'nin 19 Haziran Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 23 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 19'u politika faizinin sabit bırakılacağını öngörürken 2'si 100 baz puan, 1'i 150 baz puan ve 1'i 350 baz puan indirim yapılacağını tahmin etti.Ekonomistlerin haziran ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı yüzde 46 ile sabit bırakılacağı yönünde oldu.Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35,50 oldu.Nisan ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi 350 baz puan artırılarak yüzde 42,50'den 46'ya yükseltilmişti.

4 /5 EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ NE YÖNDE? AA Finans'ın TCMB'nin 19 Haziran Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 23 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 19'u politika faizinin sabit bırakılacağını öngörürken 2'si 100 baz puan, 1'i 150 baz puan ve 1'i 350 baz puan indirim yapılacağını tahmin etti. Ekonomistlerin haziran ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı yüzde 46 ile sabit bırakılacağı yönünde oldu. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35,50 oldu. Nisan ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi 350 baz puan artırılarak yüzde 42,50'den 46'ya yükseltilmişti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini 350 baz puan artışla yüzde 46'ya çıkarmıştı. Böylece TCMB, 13 ay sonra yeniden faiz artırım yönünde karar verdi. Beklentiler politika faizinin yüzde 42,5 seviyesinde sabit tutulacağı yönündeydi.