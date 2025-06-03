Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2025 Haziran ayı Merkez Bankası PPK Toplantısı hangi tarihte yapılacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) haziran ayında gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı, piyasalarda büyük bir merakla bekleniyor. Başkan Fatih Karahan’ın enflasyonda düşüşe işaret eden son açıklamaları, politika faizine ilişkin beklentileri de şekillendirmeye başladı. Mayıs ayında faizi 350 baz puan artırarak yüzde 46 seviyesine çıkaran TCMB'nin, bu ay nasıl bir adım atacağı yatırımcıların ve ekonomistlerin odağında. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? PPK toplantısı hangi tarihte yapılacak? İşte kritik karar öncesi tüm detaylar...
Enflasyonda düşüş sinyalleri gelirken, gözler bir kez daha Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na çevrildi. Haziran ayında yapılacak olan Para Politikası Kurulu toplantısı öncesi, piyasalar faiz kararını yakından takip ediyor. Geçtiğimiz ay politika faizini yüzde 46’ya yükselten TCMB'nin, bu ay da mevcut duruşunu koruyup korumayacağı merak konusu. Piyasaların yönünü belirleyecek olan bu kritik kararın açıklanacağı tarih belli oldu. Haziran PPK toplantısı ne zaman yapılacak, faiz indirimi ya da artışı olacak mı? İşte ayrıntılar…
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Para Politikası Kurulu PPK takvimine göre bir sonraki faiz kararı 19 Haziran Perşembe günü açıklanacak.
Takvime göre Mayıs ayı içerisinde faiz kararı açıklanmayacak.
NİSAN AYI FİAZ KARARI NE OLDU?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 350 baz puan yükseltti.
TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 42,50'den yüzde 46'ya yükseltildi.
Banka, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46’dan yüzde 49’a ve gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41’den yüzde 44,5’e yükseltti.
TCMB, 20 Mart tarihinde gerçekleştirdiği ara toplantıda, politika faizini değiştirmezken, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46’ya yükseltmişti.
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