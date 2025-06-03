Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2025 Haziran ayı Merkez Bankası PPK Toplantısı hangi tarihte yapılacak?

Enflasyonda düşüş sinyalleri gelirken, gözler bir kez daha Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na çevrildi. Haziran ayında yapılacak olan Para Politikası Kurulu toplantısı öncesi, piyasalar faiz kararını yakından takip ediyor. Geçtiğimiz ay politika faizini yüzde 46’ya yükselten TCMB'nin, bu ay da mevcut duruşunu koruyup korumayacağı merak konusu. Piyasaların yönünü belirleyecek olan bu kritik kararın açıklanacağı tarih belli oldu. Haziran PPK toplantısı ne zaman yapılacak, faiz indirimi ya da artışı olacak mı? İşte ayrıntılar…