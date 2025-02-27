MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON AÇIKLAMALAR! 2025 TCMB faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılının ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını Ocak ayında gerçekleştirdi. Bu toplantıda, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı 250 baz puanlık bir indirimle yüzde 45,00 seviyesine çekildi. Piyasalar, TCMB'nin Mart ayında alacağı faiz kararını merakla bekliyor. 2025 yılı boyunca Merkez Bankası, toplamda 8 kez toplanarak faiz oranlarına ilişkin kararlarını açıklayacak. Peki, Merkez Bankası'nın bir sonraki faiz kararı ne zaman açıklanacak ve beklentiler ne yönde?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılının ikinci faiz kararını almak üzere toplanmaya hazırlanıyor. Ocak ayında 250 baz puanlık faiz indirimi yapan Merkez Bankası, yılın geri kalanında uygulanacak para politikalarını şekillendirmek için kritik bir karar verecek. TCMB Başkanı Fatih Karahan, 2025 yıl sonu için enflasyon tahminini yüzde 24, 2026 yılı için ise yüzde 12 olarak öngördüklerini açıkladı. Bu tahminler doğrultusunda piyasalarda faiz politikasına ilişkin beklentiler yakından takip ediliyor. Peki, Merkez Bankası'nın faiz kararı ne zaman duyurulacak? İşte detaylar...
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2025 yılının ikinci faiz kararını 6 Mart tarihinde, saat 14:00'te duyuracak. Ekonomik veriler ışığında alınacak olan bu karar, piyasalarda ve ekonomideki genel istikrarı sağlamak adına önemli bir dönüm noktası olabilir.
BEKLENTİLER NE YÖNDE?
TCMB'nin Şubat ayı katılımcı anketine göre, cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi, bir önceki anket dönemine kıyasla artış göstererek yüzde 28,30 seviyesine yükseldi. Önceki anket döneminde bu beklenti yüzde 27,05 olarak belirlenmişti. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi ise, bir önceki dönemde yüzde 25,38 iken, bu dönemde yüzde 25,26 olarak gerçekleşti. 2025 yılı Şubat anket dönemine ilişkin katılımcıların 12 ay sonrası TÜFE beklentilerinin olasılık tahminleri şu şekilde sıralandı: yüzde 22,80 olasılıkla TÜFE'nin yüzde 21,00-23,99 aralığında, yüzde 41,11 olasılıkla yüzde 24,00-26,99 aralığında ve yüzde 21,46 olasılıkla ise yüzde 27,00-29,99 aralığında artış göstermesi bekleniyor. Ayrıca, katılımcıların cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi, önceki anket dönemindeki yüzde 45,00'lik beklentiden yüzde 44,79'a geriledi.
OCAK AYI FAİZ KARARI NE OLDU?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılının Ocak ayında düzenlediği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 45 seviyesine çekti. Bu faiz indirimi, Merkez Bankası'nın ekonomideki büyümeyi destekleme çabalarının bir parçası olarak değerlendirilmekte.
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