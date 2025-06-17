Merkez Bankası Haziran ayı faiz kararı son açıklamalar: Merkez bankası faiz kararı ne zaman? TCMB Haziran ayı faiz kararı beklentisi ne yönde?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılının Haziran ayına ilişkin faiz kararını açıklamaya hazırlanıyor. Ekonomi çevrelerinin dikkatle takip ettiği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı, enflasyonla mücadele kapsamında belirlenen para politikası adımları açısından büyük önem taşıyor. Bu toplantıdan çıkacak karar, yılın ikinci yarısındaki ekonomik projeksiyonlar üzerinde belirleyici etki yaratacak.
Ekonomi dünyası Haziran ayında açıklanacak faiz kararına kilitlendi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında 2025’in ikinci yarısı için yol haritasını şekillendirecek kritik kararı açıklayacak. Enflasyonla mücadele sürecinde atılacak adımlar ve piyasalara verilecek mesajlar açısından toplantı büyük önem taşıyor.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?
Haziran ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 19 Haziran 2025 Perşembe günü gerçekleştirilecek.
Açıklama, Merkez Bankası’nın resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılacak.
EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, haziran ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini değiştirmeyerek yüzde 46 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor.
AA Finans'ın TCMB'nin 19 Haziran Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 23 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 19'u politika faizinin sabit bırakılacağını öngörürken 2'si 100 baz puan, 1'i 150 baz puan ve 1'i 350 baz puan indirim yapılacağını tahmin etti.
Ekonomistlerin haziran ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı yüzde 46 ile sabit bırakılacağı yönünde oldu.
Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35,50 oldu.
Nisan ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi 350 baz puan artırılarak yüzde 42,50'den 46'ya yükseltilmişti.