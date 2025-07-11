MERKEZ BANKASI TEMMUZ FAİZ KARARI 2025: TCMB Temmuz faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Piyasaların merakla beklediği Temmuz ayı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı için geri sayım başladı. Bu yıl dokuz kez toplanacak Para Politikası Kurulu (PPK), son olarak 19 Haziran’da politika faizini yüzde 46 seviyesinde sabit tutmuştu. Ekonomi çevreleri ve yatırımcılar, Temmuz ayında alınacak yeni kararı yakından izliyor. Peki, Merkez Bankası Temmuz faiz kararı ne zaman açıklanacak?

1 /4 Ekonomi dünyasının gözü Temmuz ayında gerçekleştirilecek Merkez Bankası toplantısına çevrildi. Son toplantısında faiz oranlarında değişikliğe gitmeyen TCMB, politika faizini yüzde 46'da sabit bırakmıştı. Şimdi ise Temmuz toplantısında atılacak adımlar merak ediliyor. Merkez Bankası faiz kararı hangi gün, saat kaçta açıklanacak?

2 /4 MERKEZ BANKASI TEMMUZ FAİZ KARARI TOPLANTISI BEKLENİYOR Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) PPK toplantısı 24 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek. Faiz kararı ise o gün içinde saat 14:00'te duyurulacak.

3 /4 HAZİRAN FAİZ KARARI Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizini Haziran'da yüzde 46 seviyesinde, gecelik borçlanma faizini de yüzde 49'da sabit tutmuştu. Beklenti anketinde ise faizin %46 seviyesinde sabit bırakılacağı öngörülüyordu.