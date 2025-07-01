Merkez Bankası temmuz faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TCMB faiz karar tarihi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı için geri sayıma geçti. Ekonomi çevrelerinin merakla beklediği faiz kararı, enflasyonla mücadele süreci ve piyasa beklentileri açısından kritik önem taşıyor. Geçtiğimiz ay politika faizini yüzde 46 seviyesinde sabit tutan Merkez Bankası’nın temmuz toplantısında nasıl bir adım atacağı yakından takip ediliyor. Peki, TCMB temmuz faiz kararı ne zaman açıklanacak?

1 /4 Döviz kuru, enflasyon ve piyasalar üzerinde belirleyici etkisi bulunan Merkez Bankası faiz kararı için temmuz ayı beklentisi yükseliyor. Geçtiğimiz toplantıda politika faizini yüzde 46’da sabit tutan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yeni kararını Para Politikası Kurulu toplantısı sonrası açıklayacak. Kritik toplantıya sayılı gün kalırken, yatırımcılar ve ekonomi takipçileri “Temmuz faiz kararı ne zaman?” sorusuna yanıt arıyor.

2 /4 MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen 2025 toplantı takvimine göre, temmuz ayı faiz kararı tarihi belli oldu.

3 /4 Buna göre; TCMB'nin temmuz ayı faiz kararı 24 Temmuz 2025 tarihinde saat 14.00'da açıklanacak.