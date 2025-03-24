



ÇÖL TOZU NE KADAR SÜRECEK? ETKİLERİ NELER





Meteoroloji Mühendisi Dr.Güven Özdemir çöl tozuyla ilgili uyarılarda bulunarak "Bu hafta Türkiye'de Pazartesi gününden itibaren Salı Çarşamba Perşembe toz taşınımı söz konusu. Giderek artan bir toz taşınımı var. Bunun olumsuz etkileri nefes darlığı çeken, solunum yolu hastalığı yaşayan, astım hastası olanlar, çocuklar ve yaşlılar zorluk çekecekler. Bu nedenle maske takmakta veya dışarıya çok acil değilse çıkmamakta fayda var." dedi.





Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) hafta boyunca Mali'den yoğun çöl tozu geleceği uyarısının ardından Meteoroloji Mühendisi Dr. Güven Özdemir açıklamalarda bulundu. Özdemir, "Çöl tozları önemli,. Dünyadaki çöllerin çoğundan konvektif hareketlerle atmosferin üst seviyelerine kadar hızla taşınıyor. Batılı rüzgarlarla birlikte diğer ülkeler üzerine hızlı bir şekilde toz transferi yapılıyor. Olumsuz etkileri olduğu kadar olumlu etkileri de var. Dünyada Afrika ve Ortadoğu'daki çöllerden taşınan toz miktarı 2 milyar ton civarında. Bu taşınımıyla dış mekanlarda yılda 4 milyon ölüm gerçekleşebiliyor. 3 milyon da iç mekanlarda mekanlarda hava kirliliğinden dolayı oluşabiliyor." dedi.



