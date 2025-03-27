Meteoroloji'den yeni uyarı geldi: Arife ile bayramın 1., 2. ve 3. günü hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için bayramda 'sağanak' uyarısında bulundu. Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşlar hava durumu tahminlerini takip ederken, son dakika açıklamalar da gelmeye devam ediyor. MGM tarafından yapılan hava durumu değerlendirmelerinde, Arife günü ile bayramın 1., 2. ve 3. günü için de ayrı ayrı tahminler yapıldı. İşte 2025 Ramazan Bayramı hava durumu uyarıları.

1 /4 Ramazan Bayramı için geri sayım sürerken, hava durumu tahminleri ile ilgili veriler de paylaşıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Ramazan Bayramı için yaptığı hava durumu değerlendirmelerinde Marmara genelinde sağanak yağışların beklendiğini açıkladı.

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AREFE GÜNÜ VE BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Ramazan Bayramı öncesi Marmara Bölgesi için 'yağış' uyarısı yaptı. Marmara Bölgesi'nin yarından itibaren yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının ise azalacağı, bayram süresince mevsim normallerinin biraz üzerinde seyredeceği değerlendiriliyor.



3 /4 Arife günü bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bayramın 1'inci günü bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışların Edirne il geneli ile Tekirdağ'ın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Bayramın 2'nci günü bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bayramın 3'üncü günü bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği değerlendiriliyor.

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