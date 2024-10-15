Motosiklet, drone ve saatlere MTV-ÖTV düzenlemesi: Matrahı 5 bin lira ve üzeri olan...

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan kanun teklifinin 3. maddesi, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Kanunu'nda önemli bir değişiklik getiriyor. Bu maddeye göre, motor silindir hacmi 100 santimetreküpün altında olan motosikletler ve motor gücü 6 kilovat ve altında olan motosikletler MTV kapsamına alınacak. Ayrıca, bu taşıtlar için özel bir vergi tarifesi belirlenecek. Düzenleme, kanunun yürürlüğe girmesinin ardından ilk defa kayıt ve tescil edilecek araçlar için geçerli olacak ve yayım tarihi itibarıyla uygulanmaya başlayacak.