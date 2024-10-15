Motosiklet, drone ve saatlere MTV-ÖTV düzenlemesi: Matrahı 5 bin lira ve üzeri olan...

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) kapsamı genişletiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan yeni kanun teklifiyle, vergi düzenlemelerine yeni kalemler ekleniyor. Bu kapsamda, motor silindir hacmi 100 cm³'ün altında olan motosikletler ile 6 kW altındaki motosikletler MTV'ye tabi tutulacak. Aynı zamanda insansız hava taşıtları (drone) ve belirli özellikteki kol saatleri de ÖTV kapsamına alınacak. Yeni düzenleme ile vergi uygulama alanlarının genişletilmesi hedeflenirken, tüketici alışkanlıklarını da etkilemesi bekleniyor.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan kanun teklifinin 3. maddesi, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Kanunu'nda önemli bir değişiklik getiriyor. Bu maddeye göre, motor silindir hacmi 100 santimetreküpün altında olan motosikletler ve motor gücü 6 kilovat ve altında olan motosikletler MTV kapsamına alınacak. Ayrıca, bu taşıtlar için özel bir vergi tarifesi belirlenecek. Düzenleme, kanunun yürürlüğe girmesinin ardından ilk defa kayıt ve tescil edilecek araçlar için geçerli olacak ve yayım tarihi itibarıyla uygulanmaya başlayacak.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan kanun teklifinin 3. maddesi uyarınca; Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklikle motor silindir hacmi 100 santimetreküpün altında olan motosikletlerle motor gücü 6 kilovat ve altında olan motosikletler, motorlu taşıtlar vergisi kapsamına alınarak tarifesi belirleniyor. Bu hüküm, düzenlemenin yürürlük tarihinden sonra ilk defa kayıt ve tescil edilecek taşıtlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde geçerli olacak.
DRONE DA KAPSAMADA YER ALIYOR
Aynı zamanda askeri amaçlar dışında kullanılan insansız hava taşıtları (drone) ile ÖTV matrahı 5 bin lira ve üzeri olan kol saatleri de ÖTV kapsamına alınacak.
Teklifin ilk iki maddesinde enflasyon düzeltmesiyle ilgili hükümler yer alıyor. Buna göre, enflasyon düzeltmesinin yatırım üzerindeki vergisel etkisinin ortadan kaldırılması amacıyla, bu düzeltmenin yatırım sürecinde ertelenmesi planlanıyor. Bu durumdaki şirketler, işletme döneminden itibaren enflasyon düzeltmesine tabi olacaklar.
Ayrıca, tasfiye veya iflas aşamasındaki şirketler ile iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) de enflasyon düzeltmesi uygulamasının dışında tutulacak. Bu ücretler, her yıl yeniden değerleme oranı kadar artırılacak.