Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bakanlık iş yerlerinde çalıştırılmak üzere "engelli" ve "Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananlar (TMSY)" arasından alımı yapacağını duyurdu. MSB 1'inci ve 2'nci engelli ve TMSY işçi alımı başvuruları İŞKUR üzerinden 20-24 Mart tarihleri arasında alındı ve sonuçlar 27 Mart'ta ilan edildi. Peki MSB 1. ve 2. engelli ve TMSY işçi alımı kura çekilişi yapıldı mı? MSB işçi alımı kuraları ne zaman? İşte Milli Savunma Bakanlığı işçi alımı İŞKUR kura sonuçları ekranı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bakanlık iş yerlerinde çalıştırılmak üzere "engelli" ve "Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananlar (TMSY)" arasından işçi alımı yapılacağını açıkladı.
MSB İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Milli Savunma Bakanlığı 2025 yılı 1'inci Engelli ve Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananlardan (TMSY) işçi alımı ilanındaki şartlar değiştirilerek yayımlandı. Öte yandan 2'nci engelli ve TMSY işçi alımı başvuruları da alındı.
MSB 1'inci ve 2'nci engelli ve TMSY işçi alımı başvuruları İŞKUR üzerinden 20-24 Mart tarihleri arasında alındı ve sonuçlar 27 Mart'ta ilan edildi.
MSB İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Kura çekimi 22 Nisan Salı günü saat 10:00'da Ankara'da düzenlenecek. Sonuçlar https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden ilan edilecek. Kura ardından sınava katılacak adayların sınav yeri bilgileri ilerleyen tarihlerde aynı adresten paylaşılacak.
1. engelli ve TMSY işçi alımı için en az lisans mezunu olmak gerekiyor. Bu ilanda iş güvenliği uzmanı pozisyonu için alım yapılacak.
2. engelli ve TMSY işçi alımında ise ilkokul mezunu olmak yeterli. İlana göre aranılan pozisyonlar; meydancı, malzeme istif, tahmil, tahliye.