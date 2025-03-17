Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2025 sınav sonuçları, subay adayları tarafından heyecanla bekleniyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, sonuçlar T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişilebilecek. Peki, 2025 MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, MSÜ sonuç sorgulama ekranı ve açıklanma tarihiyle ilgili tüm detaylar.