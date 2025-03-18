Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuç tarihini duyurdu. 23 Mart tarihinde gerçekleşen sınavın ardından adaylar, MSÜ sonuçlarının açıklanacağı tarihi gündemine aldı. Yapılan değerlendirmelerin ardından MSÜ sınav sonuçları ÖSYM AİS ekranından erişime sunulacak. Peki MSÜ sınav sonuçları 2025 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, MSÜ sınav sonuçları sorgulama ekranı
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2025 sınav sonuçları, subay adayları tarafından heyecanla bekleniyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, sonuçlar T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişilebilecek. Peki, 2025 MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, MSÜ sonuç sorgulama ekranı ve açıklanma tarihiyle ilgili tüm detaylar.
MSÜ SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM takvimine göre, MSÜ sınav sonuçları 18 Mart 2025 günü erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını, https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.
MSÜ SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI AÇILDI MI?
Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.
2025 MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN?
2024-MSÜ tercihleri geçen yıl, 3 Nisan 2024 tarihinden 10 Mayıs 2024 tarihine kadar alınmıştı. Tercih işlemleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılmıştı. Bu yıl da benzer şekilde nisan ve mayıs aylarında tercih sürecinin başlaması bekleniyor.