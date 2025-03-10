ÖSYM tarafından Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 23 Şubat'ta gerçekleştirildi. Sınav, 81 il, 133 sınav merkezinde 1658 bina ve 30 bin 489 salonda yapıldı. 670 bin 718 adayın başvurduğu 2025-MSÜ'de 89 bin 228 kişi görev aldı. ÖSYM tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından 2025 MSÜ sınav sonuçları ÖSYM AİS ekranından ilan edilecek. Adaylar T.C kimlik numarası ve şifreleri ile 2025 MSÜ sınav sonuçlarını öğrenecekler. Peki MSÜ 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ taban puanları açıklanı mı? KHO, DHO, HHO en düşük kaç puanla öğrenci alımı yapıyor?