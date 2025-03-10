Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025 MSÜ) 23 Şubat'ta gerçekleştirildi. Sınav, 81 il, 133 sınav merkezinde 1658 bina ve 30 bin 489 salonda yapıldı. Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimleri testlerinden 120 soru için 165 dakika süre verildi. MSÜ sonuçları açıklanma tarihi, ÖSYM.gov.tr takvimi son dakika duyurusu ile belli oldu. Peki, MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? İşte, MSÜ sınav sonuçları sorgulama tarihi ve KHO, DHO, HHO taban puanları detayı.
ÖSYM tarafından Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 23 Şubat'ta gerçekleştirildi. Sınav, 81 il, 133 sınav merkezinde 1658 bina ve 30 bin 489 salonda yapıldı. 670 bin 718 adayın başvurduğu 2025-MSÜ'de 89 bin 228 kişi görev aldı. ÖSYM tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından 2025 MSÜ sınav sonuçları ÖSYM AİS ekranından ilan edilecek. Adaylar T.C kimlik numarası ve şifreleri ile 2025 MSÜ sınav sonuçlarını öğrenecekler. Peki MSÜ 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ taban puanları açıklanı mı? KHO, DHO, HHO en düşük kaç puanla öğrenci alımı yapıyor?
MSÜ 2025 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MSÜ sonuç tarihi günler öncesinde ÖSYM tarafından duyuruldu. 2025 yılı takvimine göre sınav sonuçları, 18 Mart'ta açıklanacak. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.
MSÜ taban puanları belli oldu mu?
Milli Savunma Üniversitesi 2025 yılı kontenjanları henüz netlik kazanmadı. MSÜ 2025 tercih takvimi, söz konusu sınav sonrası ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuzla beraber belli olacak. Kılavuzda Hava Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Kara Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokulu kontenjanlarının yayınlanmasıyla toplam alım yapılacak öğrenci sayısının da belli olması bekleniyor.
HARP OKULU ERKEK ADAYLAR
Hava Harp Okulu (HHO) Puan Türü: Sayısal 360,41074 puan
KHO, DHO, SG Puan Türü Sayısal 303,88396
Kara Harp Okulu (KHO) Puan Türü Eşit Ağırlık 303, 19929
Kara Harp Okulu (KHO) Puan Türü Sözel: 342,96547
HARP OKULLARI KADIN ADAYLAR
Hava Harp Okulu Puan Türü Sayısal: 389,34501
KHO, DHO, SG Puan Türü Sayısal: 381,46140
Kara Harp Okulu Puan Türü Eşit Ağırlık: 379, 48876
ASTSUBAY MYO ADAYLARI
KMYO, HMYO, DMYO SG MYO: Puan Türü Genel: 264, 49782
BANDO ASTSUBAY MYO ADAYLARI
BANDO MYO (Güzel Sanatlar Konservatuarı) Genel: 117, 77636
BANDO MYO (İlk tercihi bando olan) Genel: 145, 20848
MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ HANGİ BÖLÜMLER VAR?
Milli Savunma Üniversitesi’nde Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Hava Harp Okulu, Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu, Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu, Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu bulunuyor. Her okulun kendi içerisinde bölümleri bulunmaktadır.
Kara Harp Okulu bölümünde elektronik ve haberleşme mühendisliği, makine mühendisliği, inşaat mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, savunma yönetimi bölümü, savunma yönetimi bölümü, uluslararası ilişkiler, tarih gibi bölümler bulunmaktadır. Hava Harp Okulu’nda ise elektornik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, havacılık ve uzay mühendisliği gibi bölümlerde eğitim verilir.
Deniz Harp Okulunda ise endüstri mühendisliği, makine mühendisliği, gemi inşaat ve gemi makineleri, mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, elektrik- elektronik mühendisliği bölümleri bulunuyor.