MSÜ sınavı 23 Şubat tarihinde uygulandı ve adaylar sonuç tarihine kitlendi. ÖSYM takvimine göre, 2025 MSÜ sınav sonuçları 18 Mart'ta açıklanacak. 2025 MSÜ puanlarını öğrenen öğrenciler, kadın ve erkek taban puanlarını kontrol ederek tercihlerini yapacak. Milli Savunma Üniversite'sinde eğitim görecek öğrenciler 2025 taban puanı ve başarı sıralamasına göre belirleniyor. İşte Kara, deniz, hava harp okulu ile Astsubay ve Bando Astsubay MYO taban puanları.