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Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2025 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı mı? MSÜ 250, 300, 350 puanla nereye girilir?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2025 taban puanı ve başarı sıralaması açıklandı mı? MSÜ 250, 300, 350 puanla nereye girilir?

09:1118/03/2025, Tuesday
G: 18/03/2025, Tuesday
Yeni Şafak
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MSÜ kadın erkek taban puanı kaç?

MSÜ sonuç tarihi ÖSYM tarafından duyuruldu. 2025 yılı takvimine göre sınav sonuçları, bugün açıklanacak. Sınav puanlarına göre adaylar; Kara Harp Okulu, Hava Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Sahil Güvenlik ve Bando Meslek Yüksekokulu tercihlerinde bulunabiliyor. Peki Kadın ve erkek MSÜ taban puanları, kontenjanları ve sıralamaları açıklandı mı? MSÜ 250, 300, 350 puanla nereye girilir? İşte, tercih süreci ve MSÜ taban puanları hakkında detaylar.

MSÜ sınavı 23 Şubat tarihinde uygulandı ve adaylar sonuç tarihine kitlendi. ÖSYM takvimine göre, 2025 MSÜ sınav sonuçları 18 Mart'ta açıklanacak. 2025 MSÜ puanlarını öğrenen öğrenciler, kadın ve erkek taban puanlarını kontrol ederek tercihlerini yapacak. Milli Savunma Üniversite'sinde eğitim görecek öğrenciler 2025 taban puanı ve başarı sıralamasına göre belirleniyor. Kara Harp Okulu, Hava Harp Okulu, Deniz Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokulu gibi bölümlerin kontenjanları ve puan türleri merak konusu. Peki hangi puanla nereye girilir? İşte Kara, deniz, hava harp okulu ile Astsubay ve Bando Astsubay MYO taban puanları.

2025 MSÜ taban puanları ve başarı sıralaması henüz açıklanmamıştır. Ancak, 2024 MSÜ taban puanlarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz:

Harp Okulları Erkek Aday Taban Puanı

HHO - Sayısal - 360,51074

KHO, DHO, SG - Sayısal - 303,88396

KHO - Eşit ağırlık - 303,19929

KHO - Sözel - 342, 96547


Harp Okulları Kadın Aday Taban Puanı

HHO - Sayısal - 389,34501

KHO, DHO, SG - Sayısal - 381,46140

KHO - Eşit ağırlık - 379,48876

Astsubay MYO Aday Taban Puanı

KMYO, HMYO, DMYO, SG MYO - Genel puan türü - 264,49782

Bando Astsubay MYO Aday Taban Puanı

Bando MYO (Güzel Sanatlar ve Konservatuar) - Genel puan türü - 117,77636

Bando MYO (İlk tercihi bando olan) - Genel puan türü - 145,20848

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) yıllara göre taban puanları

#MSÜ taban puanları
#Harp Okulları
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