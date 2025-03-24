23 Şubat 2025 tarihinde uygulanan 2025 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın (2025-MSÜ) sonuçları 18 Mart’ta açıklanmıştı. Öğrenci adayları şimdi ise tercih takvimine odaklandı. Peki, 2025 MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM Kara, deniz, hava harp okulu, astsubay ve bando MYO tercih kılavuzu yayınlandı mı?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 23 Şubat’ta düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın sonuçları açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle öğrendi. Alınan puanlara göre adaylar tercih işlemlerinde bulunacak. Öğrencilerin gündeminde tercih sürecine ilişkin takvim var. Peki, MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak?
2025 MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
MSÜ tercihleri geçen yıl, 3 Nisan 2024 tarihinden 10 Mayıs 2024 tarihine kadar alınmıştı. Bu yıl da benzer şekilde MSÜ tercihlerinin nisan ayında başlaması bekleniyor.
MSÜ TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?
Tercih işlemleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılacak. Belirtilen tarihlerde tercih işlemlerini yapmayan adaylar hiçbir şekilde 2'nci seçim aşamalarına çağrılmayacak.
2025-MSÜ sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar öncelik sırasına göre okul tercihlerini https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden belirleyebileceklerdir.
2025-MSÜ’ye katılan adayların Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini Millî Savunma Bakanlığının belirleyeceği tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2’nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır.
Adaylar Harp Okulları için;
- Kara Harp Okulu Sayısal (KHO-SAY)
Kara Harp Okulu Eşit Ağırlık (KHO-EA)
Kara Harp Okulu (KHO-SÖZ)
- Deniz Harp Okulu (DHO)
- Hava Harp Okulu (HHO)
- Sahil Güvenlik (Deniz Harp Okulunda eğitim alacaktır.)
Astsubay Meslek Yüksekokulları için;
- Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu (Kara Asb.MYO)
- Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu (Deniz Asb.MYO)
- Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu (Hava Asb.MYO)
- Sahil Güvenlik (Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulunda eğitim görecektir.)
- Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu (Bando Asb.MYO),(Bu okulu işaretleyecek adaylar müzik yetenek sınavına girecektir. 32. sayfa “f.” maddesindeki şartları sağlamayan adayların tercih etmemesi gerekmektedir.) tercihi yapabilecektir. Yerleştirme işlemlerinde Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır.
2’nci Seçim Aşamalarına Çağrı Puan Türü
KHO 2025-MSÜ Sayısal Puanı
2025-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı
2025-MSÜ Sözel Puanı
DHO 2025-MSÜ Sayısal Puanı
HHO 2025-MSÜ Sayısal Puanı
Kara Asb.MYO 2025-MSÜ Genel Puanı
Deniz Asb.MYO 2025-MSÜ Genel Puanı
Hava Asb.MYO 2025-MSÜ Genel Puanı
Bando Asb.MYO 2025-MSÜ Genel Puanı
Millî Savunma Bakanlığı ve Millî Savunma Üniversitesi belirlenen usul, esaslar ve faaliyet takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Çağrılar puan türlerindeki okul kontenjanlarına göre yapılacağından her puan türünden farklı miktarda aday çağrılabilecektir. Belirlenen taban puan ve bu puandan daha yüksek puan alan adayların 2’nci Seçim Aşamalarına çağrılması ile ilgili hususlar ve çağrı tarihleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır.
Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu adayları;
Güzel Sanatlar ve Konservatuvar Liseleri programlarından (Müzik dalı veya müziğe yönelik dallardan) mezun olan/olacak adaylardan belirlenen çağrı kontenjanına girenler, MSÜ sınav puanına bakılmaksızın (puanı hesaplanan adaylardan) öncelikli olarak sınavlara çağrılacaktır.
MSÜ tercih işlemleri detayı için tıklayın
KARA HARP OKULUU
Türk Kara Kuvvetlerinin temel subay kaynağı olan Kara Harp Okulu, Ankara ilinde bulunmaktadır. K.K.K.lığının ihtiyaç duyduğu sınıf ve miktarda subay yetiştiren askerî yükseköğretim kurumudur. Kara Harp Okulunda, Subay Diplomasının yanı sıra; Mühendislik (Endüstri ve Sistem, Elektronik, Makine, İnşaat, Bilgisayar, Harita), İşletme, Kamu Yönetimi, Sosyoloji ve Uluslararası İlişkiler lisans programlarında ulusal ve uluslararası denkliği/geçerliliği olan lisans diploması da verilmektedir.
Kara Harp Okulunda; Piyade, Tank, Topçu, Hava Savunma, Kara Havacılık, İstihkâm, Muhabere, Ulaştırma, İkmal, Bakım, Personel, Maliye, Harita sınıflarından subay yetiştirilmektedir. Kara Havacılık sınıfındaki öğrenciler helikopter ve uçak pilotu olmaktadırlar. Harbiyelilerin bütün ihtiyaçları (yeme, yatma, giyim, harçlık, eğitim-öğretim, vb.) devlet tarafından karşılanmaktadır.
DENİZ HARP OKULU
Deniz Harp Okulu mezunu deniz subayları; Türk Deniz Kuvvetlerinin suüstü gemileri, denizaltıları, uçakları, helikopterleri, Sualtı Taarruz (SAT)/Sualtı Savunma (SAS), 1'inci sınıf dalgıç, deniz istihkâm, deniz piyade ve diğer kıyı birliklerinde görev yapmaktadır. Deniz Harp Okulunda pilot olmaya istekli öğrencilere gerekli şartları taşıdığı takdirde Deniz Kuvvetlerinin helikopter ve uçaklarında pilot olma imkânı da sunulmaktadır.
Deniz Harp Okuluna alınan öğrenciler Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı adına yetiştirilir.Deniz Harp Okulunda geleceğin subay adaylarına yıl içerisinde verilen akademik eğitimlere ilave olarak çağdaş donanmamızın modern gemilerinde temel deniz eğitimleri ve açık deniz eğitimleri verilmekte ve bu eğitimler esnasında denizi ve denizciliği öğrenerek yurt içi ve yurt dışı limanlarda ülkemizi ve dünyayı tanıma imkânı sağlanmaktadır.Eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilere, subay diplomasının yanında, okumuş oldukları bölüme istinaden lisans düzeyinde endüstri, makine, gemi inşa, elektrik elektronik, bilgisayar mühendisliği diploması verilmektedir. Deniz Harp Okulundan mezun olan teğmenler "uzak yol vardiya zabitliği" ve "uzak yol vardiya mühendisliği" sınavları ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığının yüzer unsurlarındaki hizmet süresine göre, "uzak yol kaptanlığı" ve "uzak yol başmühendisliği" sınavlarına girmeye hak kazanmaktadır.
HAVA HARP OKULU
Türk Hava Kuvvetlerinin temel subay kaynağı Hava Harp Okulu İstanbul Yeşilyurt'ta bulunmaktadır. Hava Harp Okulunda; Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği dallarında lisans düzeyinde akademik eğitim, askeri eğitim ve özendirici uçuş eğitimi verilmektedir.
Hava Harp Okulu eğitim ve öğretimlerini başarıyla tamamlayan Harbiyeliler lisans diplomasına sahip pilot adayı teğmenler olarak mezun olmaktadır. Öğrenimlerini başarı ile tamamlayan Harbiyelilerden uçuş sağlık muayenesini başarıyla geçenler İzmir'de uçuş eğitimine başlamakta, uçuş sağlık muayenesini herhangi bir nedenle kaybedenler ile uçuş eğitiminden çeşitli nedenlerle ayrılanlar ise Hava Kuvvetlerindeki diğer sınıf okullarında eğitim almaktadır. Sınıf eğitimlerini tamamlayan teğmenler pilot veya yer sınıfı subaylar olarak Hava Kuvvetleri Komutanlığında görev yapmaktadır.