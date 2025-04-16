Milli Savunma Üniversitesi için tercih işlemleri devam ediyor. Henüz tercihte bulunmayan adaylar, MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor, hangi gün son? öğrenmek istiyor. Milli Savunma Üniversitesi 2025 tercih sonuçları ne zaman sona erecek, son gün ne zaman? İşte MSÜ 2025 tercihlerinin sona ereceği tarih.

1 /4 Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 23 Şubat 2025 tarihinde icra edilen 2025 Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2025-MSÜ) katılan ve 2025-YKS başvurusu bulunan adaylar için tercih süreci devam ediyor. Peki, MSÜ tercihleri ne zaman sona eriyor?

2 /4 MSÜ SON TERCİH GÜNÜ Tercihler 18 Nisan günü saat 23:59'a kadar yapılabilecek. Belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır.

3 /4 MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı tercih sonuçları için henüz bir tarih duyurulmadı. Konuya ilişkin bir açıklama yapılması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.