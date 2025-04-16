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MSÜ tercihlerinde geri sayım! Milli Savunma Üniversitesi 2025 tercih sonuçları ne zaman sona erecek, son gün ne zaman?

MSÜ tercihlerinde geri sayım! Milli Savunma Üniversitesi 2025 tercih sonuçları ne zaman sona erecek, son gün ne zaman?

Tuğba Güner
13:3416/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Milli Savunma Üniversitesi için tercih işlemleri devam ediyor. Henüz tercihte bulunmayan adaylar, MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor, hangi gün son? öğrenmek istiyor. Milli Savunma Üniversitesi 2025 tercih sonuçları ne zaman sona erecek, son gün ne zaman? İşte MSÜ 2025 tercihlerinin sona ereceği tarih.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 23 Şubat 2025 tarihinde icra edilen 2025 Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2025-MSÜ) katılan ve 2025-YKS başvurusu bulunan adaylar için tercih süreci devam ediyor. Peki, MSÜ tercihleri ne zaman sona eriyor?

MSÜ SON TERCİH GÜNÜ

Tercihler 18 Nisan günü saat 23:59'a kadar yapılabilecek. Belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı tercih sonuçları için henüz bir tarih duyurulmadı. Konuya ilişkin bir açıklama yapılması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

MSÜ TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?


MSÜ tercih kılavuzları yayımlandığında adaylar https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden tercihlerini yapabilecek. ÖSYM Başkanlığınca yapılacak 2025 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (MSÜ) katılan adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, Millî Savunma Bakanlığı tarafından duyurulan 24 Mart- 18 Nisan 2025 tarihleri arasında yapabilecek.

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