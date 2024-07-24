Motorlu Taşıtlar Vergisi 2024 yılı 2. taksit ödemeleri için son ödeme tarihi, araç sahiplerinin gündeminde önemli bir yer tutmaya başladı. Ocak ve temmuz ayları olmak üzere eşit 2 taksitte ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin (MTV) ikinci taksit ödeme döneminde son günlere girildi. Peki, MTV 2. taksit ödemeleri ne zaman? Son ödeme günü hangi gün? Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemesi nasıl yapılır? İşte detaylar...
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemesinde son günlere girildi. Ocak ayında gerçekleştirilirken, ikinci taksit ödemeleri Temmuz ayında yapılacak.
MTV 2. taksit ödemeleri ne zaman?
Motorlu Taşıtlar Vergisinin (MTV) 2. taksit ödemeleri 1 Temmuz tarihi itibarıyla başladı.
MTV ödemelerinde son ödeme tarihi ise 31 Temmuz olacak.
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemeleri nasıl yapılır?
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) taksit ödemeleri, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesi gib.gov.tr (Dijital Vergi Dairesi ve GİB Mobil Uygulaması) üzerinden gerçekleştirilebilir.
Ödemeler, anlaşmalı bankaların kredi kartları ve banka kartları ile, banka hesaplarından, yabancı bankaların kredi kartları ve banka kartları ile anlaşmalı bankaların şubelerinden yapılabileceği gibi alternatif ödeme kanalları (İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı, Mobil Bankacılık vb.) ve PTT iş yerlerinden de yapılabilir.
NAKİT ÖDENEMİYOR
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren MTV borcunu ödemenin birden fazla yöntemi bulunuyor. Araç sahipleri, İnteraktif Vergi Dairesi’nin internet sitesi ‘ivd.gib.gov.tr’ üzerinden ‘MTV ödeme’ alanına, plaka ve TC kimlik numarasını yazarak borcunu ödeyebilir. Ayrıca ödemeler e-Devlet’ten de yapılabiliyor.
E-Devlet’e giriş yaparak “MTV sorgulama” ya da “Araçlarım” sekmesinden ödeme işlemi gerçekleştirilebiliyor.
4 TAKSİT İMKANI
Türk Ekonomi Bankası (TEB) MTV kampanyası kapsamında, TEB kredi kartları ile 31 Temmuz’a kadar TEB mobil bankacılık uygulamaları ve internet bankacılığı üzerinden yapacağınız MTV ödemelerine 4 taksit, TEB ATM’lerinden ve gib.gov.tr’den yapılan ödemelere ise 3 taksite varan imkanlar sunuyor. Kampanyada, alt limit olmaksızın 150 bin liraya kadar olan MTV ödemelerine faizsiz ve ücretsiz 4 taksitli ödeme imkanı sunuluyor.
ZAMANINDA ÖDENMEZSE NE OLUR?
* MTV borcunu zamanında ödemeyen araç sahipleri her ay yüzde 4.5 gecikme faizi öder. Bu faizler birikince borç hatırı sayılır rakamlara ulaşabilir.
* Hususi ve resmi kullanım amacıyla trafiğe çıkan otomobillerin, üç yaş ve sonrasındaki her iki yılda bir muayeneden geçmesi gerekir. Araca muayenenin yapılabilmesi için MTV de dahil olmak üzere herhangi bir vergi borcunun bulunmaması gerekir.