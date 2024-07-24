ZAMANINDA ÖDENMEZSE NE OLUR?





* MTV borcunu zamanında ödemeyen araç sahipleri her ay yüzde 4.5 gecikme faizi öder. Bu faizler birikince borç hatırı sayılır rakamlara ulaşabilir.

* Hususi ve resmi kullanım amacıyla trafiğe çıkan otomobillerin, üç yaş ve sonrasındaki her iki yılda bir muayeneden geçmesi gerekir. Araca muayenenin yapılabilmesi için MTV de dahil olmak üzere herhangi bir vergi borcunun bulunmaması gerekir.



