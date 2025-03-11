Ramazan ayında en çok tercih edilen güllaç tarifi farklı tarifleri ile de beğeni kazanıyor. Son zamanlarda ortaya çıkan güllaç tarifi ise muhallebili güllaç oldu. Yumuşacık muhallebi ile güllaca lezzet katan bu tarifi siz de deneyebilirsiniz. İşte tam ölçülü muhallebili güllaç tarifi...
Muhallebili Güllaç Tarifi İçin Malzemeler
Muhallebisi için:
1 lt süt
9 yemek kaşığı toz şeker
4 yemek kaşığı nişasta
2 yemek kaşığı un
1 poşet krem şanti
1 paket vanilya
Güllaç için:
10 adet güllaç yaprağı
1 litre süt
1, 5 su bardağı toz şeker
1 paket vanilya
Arası için:
1 su bardağı iri kıyılmış ceviz
Muhallebili Güllaç Tarifi
Muhallebisi için tencereye süt, şeker, nişasta ve un alınır kaynayıp koyulaşana kadar sürekli karıştırarak pişirilir.
Koyulaşınca ocaktan alınıp vanilya eklenip karıştırılır. Ara ara karıştırarak ılıması sağlanır.
Ilık muhallebiye 1 poşet toz krem şanti eklenerek güzelce karıştırılır.
Güllaç için süt ve şeker tencereye alınıp şeker eriyene kadar ısıtılır. 1 paket vanilya eklenip karıştırılır. El yakmayacak sıcaklıkta olması gerekiyor.
Güllaç yaprakları 4’e bölünerek kaba yerleştirilir.
Üzerine bir kepçe süt gezdirilir. Yumuşaması için bir kaç saniye beklenir.
Üzerine diğer güllaç yaprağı serilir. Ve yine süt gezdirilir. 5 yaprak bu şekilde tamamlandıktan sonra hazırlanan muhallebi gezdirilir.
Muhallebinin üzerine ceviz serpilir.
Kalan 5 yaprak güllaçta yine aynı şekilde aralarına süt gezdirilerek yerleştirilir.
Üzeri streç ile kapatılarak 2-3 saat dolapta dinlendirilir, istenilen şekilde süslenerek dilimleyip servis edilir.
Güllaç Nasıl Servis Edilir?
Güllaç genellikle nar taneleri, çilek, ceviz, Antep fıstığı veya file badem ile süslenerek servis edilir. Daha farklı bir tat için gül suyu veya tarçın da eklenebilir.