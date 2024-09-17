2024 yılı için SGK (4A, 4B, 4C) kapsamında emeklilik yaşı ve gerekli prim gün sayısı gibi bilgiler, çalışanların ne zaman emekli olabileceklerini belirlemede önemli unsurlar arasında yer alıyor. Emeklilik yaşı ve şartları, sigortalının işe başlama tarihi, ödenen prim gün sayısı ve mevcut yaşına bağlı olarak değişiklik gösterir. Özellikle 2000-2008 arası ve 2008 sonrası sigortalı olanlar için farklı düzenlemeler geçerlidir.

1 / 7 SSK ve Bağ-Kur kapsamında çalışanların emeklilik yaşı hesaplamaları, prim gün sayısı ve yaş şartlarını yerine getirdiklerinde emekliliğe hak kazandıkları bir süreçtir. Emeklilik hesaplamaları, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sunulan hesaplama robotları ve e-Devlet üzerinden kolayca yapılabilir. Emeklilik yaşı, sigorta başlangıç tarihi, prim gün sayısı ve mevcut yaşa göre belirlenir.

2 / 7 NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM? Emeklilik yaşı hesaplanırken çalışılan kurum ve ilk çalışmaya başlanılan dönem göz önünde bulundurulur. Ayrıca SGK kapsamında sigorta sistemi 4A, 4B ve 4C olmak üzere üçe ayrılıyor. Bu noktada çalışılan sigorta sistemi de emeklilik yaşı hesaplamasında en önemli etkenlerdendir.

3 / 7 SSK, BAĞKUR EMEKLİLİK YAŞI NASIL HESAPLANIR? SGK'nın 'Ne Zaman Emekli Olurum' hizmeti emeklilik yaşı ile bilgi edinilmesini sağlıyor.

4 / 7 Bunun için Ne Zaman Emekli Olurum Uygulamasına giriş yapabilmek için sayfada yer alan formu detaylı bir şekilde doldurulması gerekmektedir. Bu nedenle ilk olarak hizmet dökümü alınmalı ve formdaki bilgiler doldurulmalı.

5 / 7 Hizmet Dökümü, E-Devlet üzerinden alınıyor. Sisteme girilen bilgiler ile hesaplama yapmasının ardından emeklilik yaşınız sayfada gözükecektir. SGK EMEKLİLİK YAŞI HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

6 / 7 E-DEVLET İLE SGK 4A, 4B, 4C EMEKLİLİK YAŞI HESAPLAMA ROBOTU e-Devlet üzerinden 'Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim?' hizmetiyle de emeklilik yaşı sorgulanabiliyor. Hesaplamanın yapılabilmesi için istenen bilgiler doldurulur. Hesaplamalar kullanıcı tarafından girilen veriler üzerinden yapılmaktadır.