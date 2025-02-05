Türkiye, Sibirya üzerinden gelen soğuk havanın etkisi altına girdi. Sıcaklık mevsim normallerinin de altına düştü. Birçok ilde kar yağışı etkili olurken Meteoroloji’den Niğde ve Bayburt için yoğun kar yağışı uyarısı geldi. Kar yağışı sonrası bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi. Peki Niğde ve Bayburt’ta okullar tatil mi? Niğde Valiliğinden 6 Şubat Perşembe günü için kar tatili açıklaması geldi mi? Bayburt’ta okul var mı, tatil edildi mi? İşte detaylar.

1 /6 Sibirya soğukları yurt genelinde etkili oluyor. Hava sıcaklıkları 6-10 derece arasında düştü. Birçok ilde kar yağışı başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre 19 ilde kuvvetli kar yağışı etkili olacak. Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Kastamonu, Kayseri, Malatya, Nevşehir, Niğde, Ordu, Sakarya, Sinop, Sivas, Tokat, Niğde, Bayburt, Zonguldak, Bayburt, Bartın ve Düzce illeri için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı. Okul tatil açıklaması ya valiliklerden ya da kaymakamlıklarda gelmekte. Peki yarın okullar tatil mi? Niğde ve Bayburt'ta okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi mi?

2 /6 Niğde’de okullar tatil mi? Niğde'de olumsuz hava şartları nedeniyle genelinde eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada, buzlanma ve olumsuz hava şartları nedeniyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla eğitime bir gün süreyle ara verildiği duyuruldu. Açıklamada, "Meteorolojik verilere göre ilimiz genelinde bugün başlayan kar yağışının aralıklı şekilde 6 Şubat 2025 Perşembe günü öğleden sonraya kadar etkisini devam ettireceği, gece geç saatlerde sıcaklığın eksi 5 derecenin altına düşeceği ve bunun da buzlanmaya sebebiyet vereceği değerlendirilmektedir.







3 /6 Hava şartları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla; taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği dikkate alınarak, il genelindeki resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 6 Şubat 2025 Perşembe tarihinde 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir.

4 /6 Okullarda eğitime ara verilen günde; kreş, anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu, hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malûl, engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

5 /6 Bayburt’ta okullar tatil mi? Bayburt'un Demirözü ilçesinde kar nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede etkili olan kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildi. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel de idari izinli olacak.