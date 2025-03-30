Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay enflasyon rakamları ve beraberinde kira zam oranları duyuruluyor. Konut kira sözleşmesi Nisan ayı içerisinde yenilenecek olan kiracılar ve ev sahipleri kira artış oranı ile ilgili haberleri yakından takip ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından enflasyon oranları her ayın 3'nde açıklanıyor. Açıklanan rakamlardan biri de kira artış hesaplamasında üst sınır olarak kullanılıyor. Peki, Nisan'da kiraya ne kadar zam yapılacak? Nisan kira artış oranı ne zaman belli olacak?

1 /4 Nisan ayının yaklaşması ile birlikte kira artış oranının ne zaman açıklanacağı da merak konusu oldu. Nisan ayının başında Ramazan Bayramı idrak edilirken, hemen akabindeki günlerde de kamu için idari tatil ilan edildi.

2 /4 NİSAN KİRA ZAM ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? TÜİK tarafından Mart ayı enflasyon rakamları 3 Nisan günü saat 10:00'da açıklanacak. Böylece nisan ayı konut ve iş yeri için kira zam oranları da netlik kazanacak.

3 /4 3 Mart Pazartesi günü saat açıklanan TÜFE verileri şubatta aylık bazda yüzde 2,27 olurken yıllık bazda yüzde 39,05'e geriledi.

Böylece ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı da yüzde 53,83 olarak duyuruldu. Kira kontrat süresi mart ayında dolan işletme sahipleri kiralarına yüzde 53,83 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirdi. TÜİK'in ocak ayı verilerine göre enflasyon aylık yüzde 5.03 yıllık yüzde 42.12 olmuştu. Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 56.35 şeklinde açıklandı.

