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NVIDIA RTX 5080 21 Ocak'ta satışa sunulacak! İşte RTX 5080'in fiyatı ve özellikleri

NVIDIA RTX 5080 21 Ocak'ta satışa sunulacak! İşte RTX 5080'in fiyatı ve özellikleri

12:257/01/2025, Salı
Yeni Şafak
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Ekran kartı üreticisi Nvdia uzun süredir bekleyen 5000 serisi ekran kartı modelleri tanıtımını gerçekleştirdi. Performans olarak çok daha iyi, yapay zeka dönemine çok daha güçlü giriş yapan ekran kartlarıyla karşı karşıyayız. Öne çıkan modellerinden birisi RTX 5080 oldu. Peki, NVIDIA RTX 5080 ne zaman çıkacak? NVIDIA RTX 5080 özellikleri ve fiyatı nedir? İşte ayrıntılar...

Tıpkı serinin diğer ekran kartlarında olduğu gibi 5080 modelinde de kullanılan mimari, Blackwell mimarisi olacak. NVIDIA’nın sıcağı sıcağına açıkladığı bilgilere göre yeni mimaride dikkat çeken kısımlar ise şöyle;

NVDIA RTX 5000 SERİSİ TANITILDI


NVIDIA, ABD’de düzenlenen CES 2025 etkinliğinde uzun zamandır merakla beklenen ve sızıntılarıyla gündem olan yeni RTX 5000 serisini tanıttı. RTX 5000 serisi, özellikle yapay zeka destekli yeniliklerle dikkat çekerken, enerji verimliliği ve grafik işleme kapasitesi açısından önceki nesillere göre önemli bir sıçrama vadediyor.

RTX 5080'in Özellikleri


CUDA Çekirdekleri: 10,752

VRAM: 16 GB GDDR7

Bellek Hızı: 30 Gbps (serideki en hızlı GDDR7 bellek)

TDP: 360W

NVIDIA RTX 5080 Fiyatı ve Çıkış Tarihi


Fiyat biraz bizi korkutmuştu. Sızıntılarda eski amiral gemisi modellerine göre çok daha yüksek fiyatların sunulacağı iddia edilmişti. Arada 500-600 doları bulan farklardan söz ediliyordu. Tepe modeli saymazsak neyse ki öyle çok büyük bir fiyat farkı görmedik. 2025 Ocak itibariyle satışa çıkacak ekran kartı ülkemizde 46.679 TL’den başlayan fiyatlarla satılacak. 

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