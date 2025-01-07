NVIDIA RTX 5080 Fiyatı ve Çıkış Tarihi





Fiyat biraz bizi korkutmuştu. Sızıntılarda eski amiral gemisi modellerine göre çok daha yüksek fiyatların sunulacağı iddia edilmişti. Arada 500-600 doları bulan farklardan söz ediliyordu. Tepe modeli saymazsak neyse ki öyle çok büyük bir fiyat farkı görmedik. 2025 Ocak itibariyle satışa çıkacak ekran kartı ülkemizde 46.679 TL’den başlayan fiyatlarla satılacak.