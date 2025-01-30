ARALIK AYI ENFLASYONU NE OLDU?

Buna göre tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) değişim 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,03, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,38 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 58,51 olarak gerçekleşti.