Ocak ayı enflasyon rakamlarının açıklanacağı tarih, ekonominin ana gündem maddelerinden biri haline geldi. Aralık ayında enflasyon aylık yüzde 1,03, yıllık ise yüzde 44,38 olarak gerçekleşmişti. Merkez Bankası anketine göre, 2025 yılı Ocak ayı için 12 aylık enflasyon beklentileri yüzde 21,00 – 29,99 aralığında değişiyor. TÜİK, Ocak ayı enflasyon verilerini 3 Şubat 2025 Pazartesi günü duyuracak.
"TÜİK enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2025 Ocak ayı enflasyon rakamları için gözler TÜİK'e çevrildi. Her ay bir önceki ayın enflasyon verilerini açıklayan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayına ilişkin enflasyon oranlarını önümüzdeki hafta kamuoyu ile paylaşacak. Yılın ilk enflasyon verisi, TÜFE kira artış oranı ile milyonlarca memur ve emeklinin Temmuz ayında alacakları zam oranında belirleyici olacak.
ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Ocak ayı enflasyon oranları 3 Şubat 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da belli olacak.
MERKEZ BANKASI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?
Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bu anket döneminde yüzde 27,05 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 27,07 iken, bu anket döneminde yüzde 25,38 olmuştur.
24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 18,47 ve yüzde 17,72 olarak gerçekleşmiştir.
2025 yılı Ocak ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 20,76 olasılıkla yüzde 21,00 – 23,99 aralığında, yüzde 54,75 olasılıkla yüzde 24,00 – 26,99 aralığında, yüzde 15,34 olasılıkla ise yüzde 27,00 - 29,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.
ARALIK AYI ENFLASYONU NE OLDU?
Buna göre tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) değişim 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,03, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,38 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 58,51 olarak gerçekleşti.