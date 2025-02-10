113. Temel Eğitim ve 89. Yenileme Eğitimi Sınavı 9 Şubat Pazar günü gerçekleşti. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından düzenlenen 113. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı ve 89. Yenileme Eğitim Sınavı, bu yılın ilk sınavı olarak gerçekleştirildi. Peki, 113. Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte EGM 2025 ÖGG sonuç tarihi...

1 /4 ÖGG sınavına katılım gösteren adaylar ÖGG sonuçları için, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) gelecek son dakika açıklamalarını beklemeye başladı. 100 sorudan oluşan Özel Güvenlik sınavında her soru 1 puan değerinde olacak. Peki, "ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte 2025 ÖGG sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...

2 /4 113. DÖNEM ÖGG SINAVI TAMAMLANDI!

113. Temel Eğitim ve 89. Yenileme Eğitimi sınavı, 9 Şubat Pazar günü uygulandı.

3 /4 ÖGG SINAV SORULARI CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

113. dönem ÖGG sınavı soruları ve cevapları, 11 Şubat 2025 tarihinde erişime açılacak. 12-14 Şubat 2025 tarihleri arasında adaylar yazılı sınav sorularına itiraz edebilecek. Yazılı sınav sorularına itiraz sonuçları ise 21 Şubat 2025 tarihinde açıklanacak.

