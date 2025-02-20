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ÖGG sınavı sonuçları açıklandı mı 2025? EGM 113. ÖGG Temel Eğitim ve 89. Yenileme Eğitim sınavı sonuçları

ÖGG sınavı sonuçları açıklandı mı 2025? EGM 113. ÖGG Temel Eğitim ve 89. Yenileme Eğitim sınavı sonuçları

11:5620/02/2025, Perşembe
G: 20/02/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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113. Temel Eğitim ve 89. Yenileme Eğitimi Sınavı 9 Şubat Pazar günü gerçekleşti. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından düzenlenen 113. Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı ve 89. Yenileme Eğitim Sınavı, bu yılın ilk sınavı olarak gerçekleştirildi. Peki, 113. Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte EGM 2025 ÖGG sonuç tarihi...

ÖGG sınavına katılım gösteren adaylar ÖGG sonuçları için, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) gelecek son dakika açıklamalarını beklemeye başladı. 100 sorudan oluşan Özel Güvenlik sınavında her soru 1 puan değerinde olacak. Peki, "ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte 2025 ÖGG sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...

113. DÖNEM ÖGG SINAVI TAMAMLANDI!


113. Temel Eğitim ve 89. Yenileme Eğitimi sınavı, 9 Şubat Pazar günü uygulandı.

ÖGG SINAV SORULARI CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?


113. dönem ÖGG sınavı soruları ve cevapları, 11 Şubat 2025 tarihinde erişime açılacak.

12-14 Şubat 2025 tarihleri arasında adaylar yazılı sınav sorularına itiraz edebilecek. Yazılı sınav sorularına itiraz sonuçları ise 21 Şubat 2025 tarihinde açıklanacak.


ÖZEL GÜVENLİK SINAVLARI İÇİN 2025 TAKVİMİ


114. Özel Güvenlik (ÖGG) Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitim sınavı 12 Nisan 2025 Cumartesi

115. Özel Güvenlik (ÖGG) Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitim sınavı 29 Haziran 2025 Pazar

116. Özel Güvenlik (ÖGG) Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitim sınavı 24 Ağustos 2025 Pazar

117. Özel Güvenlik (ÖGG) Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitim sınavı 19 Ekim 2025 Pazar

118. Özel Güvenlik (ÖGG) Temel Eğitim ve 94. Yenileme Eğitim sınavı 14 Aralık 2025 Pazar tarihlerinde uygulanacak.

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