ÖGG soruları ve cevap anahtarı 2025: 115. Dönem ÖGG sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak?

29 Haziran’da gerçekleştirilen 115. Dönem Özel Güvenlik Temel ve Yenileme Eğitimi (ÖGG) Sınavı'nın ardından, adaylar gözlerini soru kitapçığı ve cevap anahtarına çevirdi. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından açıklanan sınav takvimine göre 2025 ÖGG soruları ve cevapları, 1 Temmuz Salı günü erişime açılacak. Adaylar, yayımlanacak olan cevap anahtarlarıyla sınav performanslarını değerlendirme fırsatı bulacak.