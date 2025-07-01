ÖGG soruları ve cevap anahtarı 2025: 115. Dönem ÖGG sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak?

115. Dönem ÖGG sınavını 29 Haziran’da tamamlayan adaylar, sınav sonrası heyecanla bekledikleri sorular ve cevap anahtarları için bugünü bekliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün takvimine göre, 2025 yılı ÖGG soruları ile resmi cevap anahtarı 1 Temmuz Salı günü yayımlanacak. Adaylar, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı’nın internet sitesi üzerinden ilgili bilgilere ulaşabilecek.
29 Haziran’da gerçekleştirilen 115. Dönem Özel Güvenlik Temel ve Yenileme Eğitimi (ÖGG) Sınavı'nın ardından, adaylar gözlerini soru kitapçığı ve cevap anahtarına çevirdi. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından açıklanan sınav takvimine göre 2025 ÖGG soruları ve cevapları, 1 Temmuz Salı günü erişime açılacak. Adaylar, yayımlanacak olan cevap anahtarlarıyla sınav performanslarını değerlendirme fırsatı bulacak.
115. DÖNEM ÖGG SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Özel Güvenlik 115. Temel ve 91. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) 29 Haziran 2025'te yapıldı. ÖGG soruları ve cevap anahtarları 1 Temmuz 2025'te erişime açılacak. Adaylar, yazılı sınav sorularına 2-4 Temmuz arasında itiraz edebilecek. İtiraz sonuçları ise 11 Temmuz'da açıklanacak.
ÖGG SORULARI VE CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
Özel güvenlik sınavı A ve B soru kitapçıkları ve cevap anahtarları 'https://www.egm.gov.tr/ozelguvenlik/duyurular' adresi üzerinden görüntülenebilecek.
ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖGG sınav sonuçları, 18 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak.
Adaylar yazılı sınav sonucuna 21-23 Temmuz 2025 tarihleri aralığında itiraz edebilecek.Yapılan yazılı sınav itiraz sonuçları ise 24 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak. ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek.