OGM 3477 PERSONEL ALIMI SON AÇIKLAMALAR: 2025 OGM personel alımı sonuç duyurusu geldi mi, ne zaman açıklanır?

Orman Genel Müdürlüğü’nün 2025 yılı için duyurduğu 3.477 personel alımına yönelik başvuru süreci sona erdi. Yoğun ilgi gören ilana binlerce aday başvurdu, şimdi ise gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Farklı unvan ve pozisyonlar için yapılan alımda, başvuru yapan adaylar OGM sonuçlarının ne zaman duyurulacağını merak ediyor. Kurumun resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak olan sonuçlar için geri sayım başladı. Peki OGM 2025 personel alımı sonuçları ne zaman belli olacak? İşte detaylar ve son gelişmeler...
Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM) 2025 yılı kapsamında gerçekleştirdiği 3.477 personel alımı sürecinde başvurular tamamlandı, gözler şimdi sonuçlara çevrildi. Binlerce aday, başvurularının değerlendirilip değerlendirilmediğini merakla beklerken, sonuçların açıklanacağı tarih gündemdeki yerini koruyor. Orman muhafaza memurundan destek personeline kadar birçok farklı kadro için yapılan alımda, adaylar heyecanla OGM’nin resmi açıklamasını bekliyor. Peki OGM personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, sorgulama nasıl yapılır? İşte sürece dair son gelişmeler...
OGM PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
OGM personel alımı sonuçları, Orman Genel Müdürlüğü tarafından henüz açıklanmadı. Sonuçların, Mayıs ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.
OGM BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar yerleştirme sonuçlarını, Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu ile Orman Genel Müdürlüğü internet adresi (www.ogm.gov.tr) üzerinden öğrenebilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Yerleşmeye hak kazanan adayların işe başlamaları için gerekli belgeleri, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Orman Genel Müdürlüğü internet adresinden (www.ogm.gov.tr) duyurulacak olup ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır. Orman Genel Müdürlüğü internet adresinde yayımlanacak olan duyuruda belirtilecek süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen veya müracaat etmeyen adaylar yerleştirme hakkını kaybetmiş sayılır.
BAŞVURU DEĞERLENDİRME SÜRECİ
Süresi içerisinde başvuruda bulunan ve gerekli şartları sağlayan adayların yerleştirme işlemi, tercih ettikleri ilde ilan edilen pozisyon unvanı ve nitelikleri dikkate alınarak her ilde KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılacak puan sıralaması esas alınmak suretiyle belirlenecektir.
Adayların eşit puana sahip olmaları halinde; öncelikli olarak diploma notu yüksek olana, bunun aynı olması halinde mezuniyet tarihi önce olana, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.