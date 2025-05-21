OGM 3477 PERSONEL ALIMI SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: OGM 3477 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Kura çekiliş tarihi

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) bünyesinde istihdam edilecek 3.477 sözleşmeli destek personeli alımı için başvuru süreci tamamlandı. Mart ayının son haftasında alınan başvuruların ardından gözler, sonuçların ne zaman açıklanacağına çevrildi. Türkiye genelinde birçok adayın yoğun ilgi gösterdiği alım sürecinde, kura çekimiyle belirlenecek isimler OGM'nin resmi platformları üzerinden ilan edilecek. Adaylar, kura ve sonuç takvimiyle ilgili yapılacak açıklamaları yakından takip ediyor.