OGM 3477 PERSONEL ALIMI SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: OGM 3477 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Kura çekiliş tarihi

Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM) taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere alımını duyurduğu 3.477 sözleşmeli destek personeli için süreçte sona yaklaşıldı. 17-28 Mart tarihleri arasında tamamlanan başvuruların ardından adaylar şimdi sonuçların açıklanacağı günü bekliyor. Şoförlükten temizlik hizmetlerine kadar farklı pozisyonlarda istihdam fırsatı sunan alım kapsamında, KPSS puan sıralamasına göre yerleştirme yapılacak. Başvuru sürecini tamamlayan binlerce aday, OGM’nin resmi internet sitesi üzerinden sonuçların ilan edilmesini bekliyor. Gözler şimdi, sonuç tarihine dair yapılacak resmi açıklamada.
Orman Genel Müdürlüğü (OGM) bünyesinde istihdam edilecek 3.477 sözleşmeli destek personeli alımı için başvuru süreci tamamlandı. Mart ayının son haftasında alınan başvuruların ardından gözler, sonuçların ne zaman açıklanacağına çevrildi. Türkiye genelinde birçok adayın yoğun ilgi gösterdiği alım sürecinde, kura çekimiyle belirlenecek isimler OGM'nin resmi platformları üzerinden ilan edilecek. Adaylar, kura ve sonuç takvimiyle ilgili yapılacak açıklamaları yakından takip ediyor.
OGM 3477 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Orman Genel Müdürlüğü 3477 personel alımı sonuçları henüz açıklanmadı. Mayıs ayı içerisinde sonuçların açıklanması bekleniyor.
OGM PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
OGM sözleşmeli destek personeli alımı sonuçları Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu veya Orman Genel Müdürlüğü internet sitesi ogm.gov.tr adresinden öğrenebilecek. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak.
Yerleşmeye hak kazanan adayların işe başlamaları için gerekli belgeleri, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Orman Genel Müdürlüğü internet adresinden (www.ogm.gov.tr) duyurulacak olup ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır.
Orman Genel Müdürlüğü internet adresinde yayımlanacak olan duyuruda belirtilecek süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen veya müracaat etmeyen adaylar yerleştirme hakkını kaybetmiş sayılır.